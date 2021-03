Kristine Hasseløy kan takke Instagram for at hun lever av kunsten

Etter tre år med full satsing kan Kristine Hasseløy leve av kunsten sin.

Men det hadde tatt lang tid før hun turte å satse 100 prosent.

– Jeg hadde en jobb jeg trivdes godt i, og malte ved siden av. Etter hvert ble det mer og mer kunst, og det ble slitsomt å balansere jobb og hobby, forteller Kristine Hasseløy.

Dagsavisen Fremtiden er på besøk i Kristines atelier i Nedre Strandgate i Drammen.

Med Antibac, munnbind og en deilig kaffekopp blir vi ønsket velkommen i et atelier som er like stort som to leiligheter.

– Jeg har et lokale innenfor her igjen også, sier kunstneren.

Og etter nærmere øyesyn ser man raskt at plassen er nødvendig, for Kristine maler i store formater – de største måler to ganger to meter.

Kristine må ta i bruk gulvet også – hele atelieret er i bruk. (Elisabeth Helgeland Wold)

Da Kristine skjønte at hun kunne leve av å være kunstner, sluttet hun i sin «vanlige» 8–16 jobb. Kunstkundene hadde i noen år allerede strømmet til med bestillinger.

– Jeg måtte jo bare prøve, og jeg angrer ikke.

Kristine Hasseløy har stor suksess og bestillingsboken fulltegnet. Hun har full jobb med å male, i alle fall fram til sommeren, og kanskje vel så det.

Hvor finner du kundene dine?

– Det er de som finner meg – på Instagram, @k.hasseloy, en super plattform, forteller Kristine.

Hun har nesten 10.000 følgere, og blir der kjent med både nye og gamle kunder.

Ved flere anledninger har interiørblader som Rom 1-2-3 skrevet om kunstneren fra Drammen, og da gir det positivt utfall på Instagram, med enda flere følgere.

Kristine Hasseløy maler på bestilling, hun snakker med kjøper om hva slags farger og format som er ønskelig. (Elisabeth Helgeland Wold)

Interiør og kunst

Mange vil kanskje si at Kristines kunst i første rekke berører interiørinteresserte damer som egentlig ikke er kunstinteressert.

– Jeg vet ikke helt, men at mange er opptatt av helhet og stemning, vet jeg, og hvis mine bilder passer inn, så er jo det hyggelig.

Kristine liker å snakke med og bli litt kjent med dem som kjøper kunsten hennes. Hun kaller det «custommade» kunst.

– Ja, jeg lager kunst på bestilling. Jeg snakker med den som ønsker å kjøpe noe, hvilket format de ønsker, og kanskje fargebruk, informerer Kristine, som har tegnet og malt siden hun var liten.

Hun har ikke klassisk kunstfaglig bakgrunn, men sier at hun aldri har hatt problemer med at hun ikke har bakgrunn fra noe kunstakademi. Kristine har bestandig holdt på tegning og maling.

Man selger noe av seg selv, og jeg kommer liksom hjem til noen. — Kristine Hasseløy

– Jeg lager bilder, som en snekker lager møbler, jeg er en håndverker og jeg legger ned masse tid og arbeid i alle bildene mine. Og hvis folk vil ha det, er det jo kjempefint.

Prisene på maleriene dine er relativt høye vil nok mange si?

– Når man regner ut husleie, utstyr som brukes og maling, så blir ikke timeprisen så høy, mener Kristine og fortsetter;

– Arbeidsdagen min er ikke over når jeg kommer hjem fra atelieret. Om kvelden er det en del kontorjobb som står på vent, det er mye å holde styr på når man har sin egen business. Det er full jobb og vel så det.

– Det er uansett kjærligheten til kunsten som er min drivkraft, medgir Kristine.

Tilbake til kundene.

Kristine har samarbeidet med flere kjente folk, som her med svenske Marie Olsson Nylander. kjent fra diverse TV-serier med interiør og oppussing. (Privat)

Kjendiser på kundelista

Kristine får stadig nye kunder på lista, og hun har mange faste. Dessuten er det mange kjente folk som har hennes kunst på veggen.

Pia Tjelta, Lise Karlsnes, Tone Kroken og Camilla Pihl er noen av dem som har latt seg bergta av Kristines kunst.

Hun hadde en stund planer om å lage en nettside hvor folk bare kunne klikke og kjøpe, men fant ut at kontakten med folk var viktig.

– Det betyr veldig mye for meg å snakke med dem som skal ha min kunst på veggen, det blir jo veldig personlig egentlig, både for meg og for den som kjøper bildet, man selger noe av seg selv, og jeg kommer liksom hjem til noen.

Kristine Hasseløy har nok boltreplass på sitt store atelier i Nedre Strandgate. (Elisabeth Helgeland Wold)

Ut i verden

To av bildene hennes er på vei ut i verden. Det ene til New York, det andre til Amsterdam.

En dame fra New York hadde sett Kristine og kunsten på Instagram, og synes det hun så var så fint at hun ville ha et maleri. Det samme med kunden fra Amsterdam.

– Da har vi videomøter underveis, hvor jeg viser hvor langt jeg har kommet, og kundene kan følge med underveis i prosessen, redegjør Kristine.

Og det er selve prosessen hun er opptatt av.

– Jeg er veldig inspirert av naturen, selv om jeg ikke maler naturalistisk. Jeg liker stemninger og farger, og underveis tenker jeg ikke på at dette skal jeg presentere, jeg føler meg helt fri.

Kristine Hasseløy forklarer og viser på et av sine bilder som er under arbeid. (Elisabeth Helgeland Wold)

Utstilling i egne lokaler

Kristine skulle hatt en utstilling i desember, men på grunn av pandemien er den utsatt på ubestemt tid.

– Utstillingen skulle vært her i atelieret, i rommet innenfor her, forteller Kristine som alltid er på vei mot en utstilling.

Hun har tidligere hatt en del pop-up-utstillinger, men er glad for at hun faktisk kan bruke egne lokaler. Og at hun ikke har hatt utstilling i noe anerkjent galleri er hun ikke opptatt av, men utelukker ikke tanken.

Kristine har egen sjauer og ryddegutt, ektemannen Andreas. Han heier på kona si og hjelper til med det han kan. Og det første han sier når Kristine forteller ham at hun har solgt et bilde, er at «da er det bare å legge til side til å betale skatt».

I tre år har altså malingen vært Kristines hovedprosjekt og hun er takknemlig for at hun kan leve av det hun liker aller best – å male.

– Men av og til tenker jeg: Hvor lenge kan dette vare? Og derfor klarer jeg ikke helt å nyte det.