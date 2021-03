Fredagens TV-sport, time for time

09.30: Golf, Qatar Masters (1,5 mill. dollar), på Europatouren for menn. Andre spilledag fra Education City GC i Doha. Kristoffer Reitan (23) fra Oslo Golfklubb var eneste norske i turneringen. Han fikk en tøff første runde torsdag, gikk tre over banens par og hadde en vanskelig oppgave da han slo ut blant de første grytidlig fredag morgen norsk tid. Med tre dobbel-bogeyer ble oppgaven umulig. Reitan havnet til sammen sju slag over par og får ikke spille lørdag og søndag. (Vsport Golf)

13.25: Alpint, verdenscup kvinner i Åre, Sverige: Slalåm (7 av 9), 1. omgang. Her søker norske jenter revansj for et nitrist slalåmrenn i Slovakia sist lørdag. Hele fire av våre fem løpere røk ut i første omgang, inkludert sesongens beste norske i disiplinen – Kristin Lysdahl. Bare Thea Stjernesund tok seg til finaleomgangen, der hun ble nummer 25 og var over fem sekunder bak vinneren Mikaela Shiffrin fra USA. (Eurosport 1, SVT1, NRK 1)

13.33: Sykling, etapperittet Tirreno-Adriatico i Italia, UCIs verdenstour (5 av 33): 3. etappe (219 km) Monticiano – Gualdo Tadino. Tobias Foss (23) fra Lillehammer er eneste norske deltaker. Han kjører for profflaget Jumbo-Visma. (Eurosport N)

14.30: Sykling, etapperittet Paris-Nice i Frankrike, UCIs verdenstour (4 av 33): 6. etappe (202,5 km) Brignoles – Biot. Fem norske proffsyklister er med: Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm, Edvald Boasson Hagen, Odd Chr. Eiking og Amund Grøndahl Jansen. (Eurosport 1, TV 2 Sport 2)

15.00: Fotball, italiensk Serie A menn, 27. runde: Lazio – Crotone fra Stadio Olimpico i Roma. Lazio forsøker å utfordre Napoli om den siste plassen som gir Europaliga-spill, men har nå tapt tre av de fire siste. Tabelljumbo Crotone tok en viktig og sjelden seier søndag med 4–2 over Torino, som også ligger på nedrykksplass. (Strive TV)

16.30: Alpint, verdenscup kvinner i Åre, Sverige: Slalåm, 2. omgang. (Eurosport 1, SVT1, NRK 2)

17.28: Skiskyting, verdenscup i Nove Mesto, Tsjekkia: Sprint 7,5 km kvinner. Utrolige Tiril Eckhoff tok lørdag og søndag sesongens niende og tiende verdenscupseier i disse løypene. Dermed passerte hun også Liv Grete Skjelbreid med 23 seiere totalt. Nå jakter hun den norske rekorden til Tora Berger, som stoppet på 28. Dessuten er siktet kanskje innstilt på Magdalena Forsberg og hennes 20 år gamle sesong-rekord på 14 seiere? Vinner Eckhoff resten så stopper hun på 15. (Eurosport 1, NRK 1)

17.30: Snowboard, VM i Aspen, Colorado: Slopestyle kvinner og menn, finaler. (Viasat 4)

17.30: Golf, The Players Championship (15 mill. dollar), på PGA-touren for menn. Andre spilledag fra TPC Sawgrass i Ponte Vedra Beach, Florida. Viktor Hovland gjorde en brukbar runde på den vanskelige banen torsdag. Men fire gode birdies ble utlignet av dobbelbogey på to hull slik at han havnet på par for dagen og en delt 42.-plass. Den spanske veteranen Sergio Garcia er i tet etter første dag, sju slag under par. Hovland spiller de to første dagene i en meget sterk gruppe med amerikanerne Patrick Cantlay og Justin Thomas. De starter sin runde i dag om lag klokka 18.50 norsk tid. Kristoffer Ventura sto på første reserveplass, og kom med i turneringen i siste liten. Han fikk det litt tøffere enn Hovland torsdag, men her er marginene små. Bare to slag bak Hovland lå han på en delt 85.-plass. Begge må være innenfor de anslagsvis 75 beste for å få spille lørdag og søndag. (Eurosport N)

18.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga, 25. runde: VfL Bochum – Hamburger SV fra Ruhrstadion. Viktig toppoppgjør i årets svært jevne 2. Bundesliga. Bochum har i øyeblikket kjempet til seg to poengs ledelse på Holstein Kiel, mens HSV ikke har vunnet på fem kamper og har falt litt av på tredjeplass. (Vsport 1)

19.00: Fotball, dansk Superliga menn, 21. runde: Lyngby – FC Nordsjælland fra Lyngby Stadion. Nest siste runde før serien deles i to sluttspill. Lyngby har virket fortapt, men har nå tre strake seiere mot klubber mye lenger opp på tabellen. Nordsjælland med norske Ulrik Yttergård Jensen og Andreas Schjelderup ligger bare seks poeng foran nå. (Vsport 3)

20.00: Håndball, OL-kvalifisering menn i Podgorica, Montenegro, 1. runde: Norge – Brasil. Det norske herrelandslaget har ikke spilt OL siden det berømte «OL-laget» fra München i 1972. Sander Sagosen mener Norge har tidenes sjanse, men da må denne kampen vinnes! Brasil er nemlig nøkkelmotstanderen i Norges pulje: – Brasil er gode, dette blir en veldig tøff kamp for oss, sier Sagosen. (TV Norge)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 25. runde: Augsburg – Borussia Mönchengladbach fra WWK Arena. (Vsport 1)

20.45: Fotball, engelsk Championship, 36. runde: Blackburn Rovers – Brentford fra Ewood Park. Blackburn har ikke vunnet på fire kamper hjemme, Brentford slåss fortsatt for direkte opprykk. (Vsport 2)

20.45: Fotball, skotsk Championship, 20. runde: Inverness Caledonian Thistle – Raith Rovers fra Tulloch Caledonian Stadium. Inverness «Callies» kjemper mot nedrykk, gjestene for opprykk. (Vsport +)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 28. runde: Newcastle United – Aston Villa fra St. James’ Park. Superviktig kamp for hjemmelaget og manager Steve Bruce. Etter bare to triumfer på de siste 16 ligakampene har Newcastle falt farlig nær rød plass. Der ligger nytente Fulham, bare ett poeng bak. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, fransk Ligue 1 menn, 29. runde: Stade Reims – Lyon fra Stade Auguste-Delaune. (Vsport 3)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 27. runde: Levante – Valencia fra Estadi Ciutat de Valencia. Dette blir et heftig byderby, det 30. i La Liga mellom disse rivalene. Begge ligger midt på tabellen, Levante to poeng foran. Men det betyr ikke all verden her... (Strive TV)

21.00: Fristil, VM i Aspen, Colorado: Halfpipe kvinner og menn, finaler. (Viasat 4)

02.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – Arizona Coyotes fra Xcel Energy Center i Saint Paul. Etter to strake hjemmeseire mot Vegas tar Mats Zuccarello og Wild imot «ørkenrevene» fra Arizona. Wild snuser på tabelltoppen i West Division nå. (Vsport 1). St. Louis Blues – Vegas Golden Knights fra Enterprise Center. (Vsport 2)