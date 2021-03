Amerikansk undersøkelse: Seks av ti vil nekte ikke-vaksinerte å ta fly

Det er nyhetsbyrået Reuters som har publisert undersøkelsen. Et økende antall amerikanere svarer at de vil ta koronavaksinen, og et flertall vil innføre restriksjoner for de som ikke har tatt koronavaksine, skriver Reuters.

72 prosent svarer at det er viktig å vite om folk i umiddelbar nærhet er blitt vaksinert.

62 prosent svarte at det bør være et krav om å være koronavaksinert for å reise med fly.

55 prosent mener at det bør kreves koronavaksine for å kunne gå på treningssentre, kino og konserter.

56 prosent mener at koronavaksine bør være et krav for å kunne gå på kontoret.

[ Ett år med korona - han har ledet Norges største sykehus digitalt (+) ]

Da undersøkelsen ble gjort i januar, svarte bare 41 prosent at de var svært interessert i å bli vaksinert mot korona. Dette tallet er økende:

I undersøkelsen som ble gjort denne uka, svarte 54 prosent at de var svært interessert i å bli vaksinert mot korona.

Tilsammen 68 prosent svarte at de var litt interessert eller svært interessert i å få koronavaksine.

27 prosent av de spurte amerikanerne svarer at de ikke vil ta koronavaksine, og dette tallet er stabilt.

1.006 personer har svart i spørreundersøkelsen, som er gjort av Ipsos for Reuters.

Fra 1. mai skal alle delstater i USA kunne tilby koronavaksine til alle, ikke bare prioriterte grupper. Det var målet som USAs president Joe Biden kunngjorde i dag, på ettårsdagen for den nasjonale nedstengingen 12. mars.

18 prosent av amerikanerne har hittil fått koronavaksine, skriver Reuters.