To skoleklasser og 14 ansatte i ventekarantene

Ventekarantene for fire skoleklasser ved Haga skole er nå over. Samtidig går to klasser ved Skadberg skole inn i ventekarantene. Det opplyser Sola kommune i en pressemelding onsdag kveld.

– Vi ser en økning i smitte i regionen vår og ber derfor alle om å være ekstra oppmerksomme på egen helse. Vi opplever at enkelte får svært vage symptomer på koronavirus og ber derfor om at innbyggerne har lav terskel for å holde seg hjemme og teste seg, sier kommuneoverlege Pernille Hegre Sørensen i pressemeldingen.

Onsdag ble det registrert ett nytt smittetilfelle i Sola. Da det er mulig at dette dreier seg om mutert virusvariant, er det iverksatt forsterket smittesporing, opplyser kommunen. Dette innebærer at nærkontakter av nærkontakter blir bedt om å være i ventekarantene.

Dette har medført at to skoleklasser og 14 ansatte ved Skadberg skole er satt i ventekarantene. Alle personer i ventekarantene oppfordres til å holde seg hjemme frem til de opprinnelige nærkontaktene har fått svar på første test.

– Alle foresatte og elever i de aktuelle klassene, i tillegg til de 14 ansatte som er sendt i ventekarantene, er informert om dette, melder skolesjef i Sola, Irene Jørgensen i pressemeldingen.