Satser på to store kulturarrangementer i byen: – Vi skal lage et mini-Paris

Det blir et travelt år for Joakim Throndsen, som lanserer Spiralens første musikkfestival, i tillegg til storstilt utefilmvisning i august.

«Toppen av Drammen» er Throndsens nyvinning, en musikkfestival på Spiralen.

– Jeg har alltid tenkt at Spiralen er et utrolig bra sted for kulturarrangementer. Dette er juvelen i kronen, og vi hadde jo suksess med utefilmvisning der for noen år siden, forteller Joakim Throndsen.

Det var altså ikke festivalen som kom først, men stedet. Throndsen mener bestemt at Spiralen fortsatt er byens største turistattraksjon, og derfor lager han musikkfestivalen «Toppen av Drammen» nettopp der.

– Ikke noe annet sted er så fint.

Tre fluer i ett smekk

Musikkfestivalen går over to dager, fredag 18. og lørdag 19. juni. Og for dem som følger med i timen ser man fort at dette er 60-års dagen for åpningen av Spiraltunnelen. Da var det stor fest på byens tak, med kong Olav som største attraksjon, og som satte en ekstra spiss på byens 150-års jubileum.

Helt sånn blir det ikke i år, men Joakim Throndsen tror både Stein Torleif Bjella og Frida Ånnevik og de andre artistene kan trekke publikum til Spiralen.

Det blir to konserter per dag, fredag med Stein Torleif Bjella og Frida Ånnevik. Lørdag spiller Ingebjørg Bratland og Gruppa Minor Majority.

Et visst folkelig preg er det på artistene som skal synge på festivalen, slik det jo også var med kong Olav for 60 år siden.

Det blir faktisk trippel feiring denne helgen; Spiralen er 60 år, Drammen by er 210 år og selv fyller Joakim 35.

– Hehe, ja det er litt gøy at det blir en sånn feiring, sier jubilant og arrangør Throndsen, og legger til at han helt fra han var liten minnes Spiralen med fest og hurrarop.

– Vi hørte drønnene fra kanonene på Spiralen på 17. mai – det var stor stas, og da jeg ble eldre ble det joggeturer opp zik-zaken med kompiser, og nå i voksen alder blir det turer med kone og barn.

Joakim Throndsen har også tidligere arrangert musikkfestival i Drammen. I 2015 laget han, sammen med Asgeir Kjeldstad, «Reggae ved ælva» på Union Scene.

Det var i 2015 Joakim Throndsen, Thomas Waitz Knutsen og Bjørn Thomassen startet med utekinovisninger. Den første ble arrangert i hagen på Austad gård. (Elisabeth Helgeland Wold)

Røper fransk utekino

Mange kjenner sikkert Joakim Throndsen også som en filmfyr. Sammen med Thomas Waitz Knutsen og Bjørn Thomassen, har han satt opp utekino flere steder i byen, med stor suksess og haugevis med klapp på skulderen fra filmivrige drammensere.

I august 2021 planlegger trioen enda en utekinovisning, og Throndsen røper for Dagsavisen Fremtiden at dette nok skal bli enda større enn suksessen på Bragernes torg i 2019, hvor den legendariske filmen Cinema Paradiso gikk for fullt torg.

– Vi hadde 1500 seere den gangen, og vi har egentlig dobla hele veien, forteller Throndsen og oppsummerer; Da vi starta med utekino på Austad i 2015 hadde vi 400 publikummere, og dobla på spiralen til 800, og så altså Bragernes torg med 1500 tilskuere.

Det er jo alltid en sammenheng mellom tema i filmen og location. Blir det kanskje, som tidligere nevnt, «Haisommer» på Utebadet, «Trainspotting» på Sundland eller «Vindu mot bakgården» i Tollbugata.

Eller hva kan du røpe om utefilmvisningen i august?

– Vi skal lage et mini-Paris i Drammen, hvis vår Herre og korona vil. Vi ser på en arena i Drammen, som har ligget litt i skyggen, og vi skal ha plass til minst like mange som på torget – målet er det dobbelte. Og temaet blir altså fransk, røper Throndsen, som ikke kan si mer før om noen uker.

Utekino på Bragernes torg - Cinema Paradiso, som ble vist i 2019. (katrine strøm)

Og før den tid skal han ha pappaperm.

– Ja, i tillegg til festival- og filmbaby, har jeg også Eva på åtte måneder, og har permisjon fra påske til september – det skal bli fint, og forhåpentlig får jeg tid til å være litt kreativ, sier Joakim Throndsen.

Og det er det nok mange andre som også håper. Sikkert er det at det både blir musikkfestival og utekinovisning, som mange sikkert ser fram til.

– Jeg tror folk trenger noe å glede seg til, sier Joakim Throndsen.

Midlene han og de andre filmgutta fikk til utekinoprosjektet i 2020 blir overført til 2021, så alt ligger til rette for en ny suksess i august.

– Vi er klare til å trykke play, vi!