Ap om Ernas tiltaksliste: – Folk vil ha svar

De nye smitteverntiltakene kan ifølge Erna Solberg (H) bli innført på kort varsel og bygger på anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Tuva Moflag, er overrasket over at dagens pressekonferanse ble kommunisert på en måte som fikk det til å virke som regjeringen skulle legge fram nye tiltak.

– Det er tegnet et dramatisk bilde med høye smittetall og skapt en forventning om at nye tiltak skal innføres. Jeg forventet en liste i dag, men så kom det bare vurderinger, sier Moflag til Dagsavisen.

Tuva Moflag (Ap) mener tirsdagens pressekonferanse var dårlig kommunisert i forkant.

Redd det vil påvirke motivasjonen

Moflag synes det er positivt at regjeringen involverer Stortinget, men reagerer på regjeringens kommunikasjon.

– Det er ingenting i veien for å holde en redegjørelse og peke på hva som kan skje, men dette var kommunisert som noe annet. Folk vil ha svar, sier hun.

Moflag er redd dette vil påvirke folks motivasjon.

– Koronatiltakene påvirker folks liv. Det handler om hvor det eventuelt blir begrensninger, og dersom det kommer endringer rundt barnehager, skoler og idrett må folk kunne forberede seg på det, sier hun.

Hun er også bekymret for de næringsdrivende.

– Hva med de kommunene som ikke har stengt restauranter? Skal de ta sjansen på å bestille alkohol og andre varer eller ikke? Det har med holdbarhet å gjøre, vi har tidligere hørt om varelagre som måtte kastes.

NHO er bekymret for konsekvensene

Direktør for arbeidsliv i Norges Hovedorganisasjon (NHO), Nina Melsom, er bekymret for konsekvensene eventuelle nye og strenge tiltak kan gi.

Dersom det innføres enda en nasjonal skjenkestopp og enda strengere begrensninger på arrangementer vil mange bedrifter miste store deler av sitt inntektsgrunnlag og kan bli nødt til å permittere, sier Melsom til Dagsavisen.

– Vi håper å ikke komme i en situasjon hvor enda strengere nasjonale tiltak blir nødvendig. Smittespredning får store konsekvenser for næringslivet og det er i alles interesse å følge opp gode smittevernrutiner, det gjør bedriftene våre, skriver Melsom i en e-post til Dagsavisen.

Mange bedrifter står fortsatt i krisen og er avhengig av å få kompensert for tapene tilknyttet nedstengninger.

– En redusert arbeidsgiverperiode fra ti til to dager for permitterte vil hjelpe mange bedrifter gjennom den siste kneika, mener Melsom.

KS støtter kommunebasert smittehåndtering

Ap-leder Jonas Gahr Støre reagerer på at statsministeren understreket at smittesituasjonen er svært alvorlig, samtidig som hun vil avvente å innføre nye nasjonale tiltak, skriver TV2.

– Da legges det et veldig stort ansvar på kommunene, sier Støre.

Å gi ansvar til kommunene, er ikke problematisk, mener derimot styreleder i KS, Bjørn Arild Gram. Han støtter regjeringens kommunebaserte strategi og mener kommunene har en sentral rolle i håndteringen av koronaviruset.

– Smitteutbrudd treffer forskjellige kommuner. Det har vist seg å være rett strategi å legge ansvar i kommunene istedenfor å innføre veldig stramme tiltak over hele landet. Kommunene må ta jobben med å slå ned smitten alt ettersom hvor den oppstår, sier han til Dagsavisen.

Dette er de nasjonale tiltakene som blir innført hvis smittetrykket ikke går ned:

* Anbefaling om å holde to meters avstand til andre bortsett fra personer i egen husstand eller nærkontaktene til aleneboende.

* Anbefaling om maks ti private kontakter per uke, i tillegg til grensen på maks fem gjester.

* Forbud mot skjenking av alkohol.

* Forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne. Unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.

* Stenging av treningssentre og svømmehaller. Unntak for svømmetrening for barn og rehabilitering.

* Stenging av underholdningstilbud som fornøyelsesparker, bingohaller og lignende.

* Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser der det er praktisk mulig

* Færre deltakere på arrangementer. Inne: 20 personer med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100), 50 personer i begravelser og bisettelser (ned fra 100), 50 personer på arrangementer for de under 20 år – kun fra samme kommune. Ute: 50 personer på arrangementer (ned fra 200, eller 600 ved faste, tilviste sitteplasser).

Hvis situasjonen blir alvorlig nok, vil også enda strengere tiltak bli vurdert.