Svensk metal-legende er død

Vokalist Lars-Göran Petrov i Entombed og senere Entombed A.D. ble bare 49 år gammel. Han døde av gallekreft, en sykdom han tidligere har vært åpen om og fortalt om i svenske medier. Han la ikke skjul på at legene ikke ga han noen håp om å overleve, og slo overfor magasinet Metal Hammer fast at «kreft har ikke følelser, det er kun forbundet med maksimal uflaks».

Det førte til at det ble igangsatt en innsamlingsaksjon for at han skulle stå sterkere økonomisk i møte med sykdommen og smertelindringen. Over 2.000 fans samlet inn nærmere 700.000 svenske kroner til Petrov. Natt til mandag døde Petrov.

[ Nick Cave overrasker med nytt korona-album ]

Det var den svenske avisen Expressen som meldte om dødsfallet først. «Vi er søderknuste over å måtte fortelle at vår høyt elskede venn Lars-Göran Petrov har forlatt oss», skriver bandet i en melding blant annet på Facebook. Vår «Chief Rebel Angel» la ut på en ny reise i natt, skriver de i en melding der de også slår fast at LG som han også ble kalt, har endret manges liv gjennom musikken.

En sentralt band

Entombed var blant grunnleggerne av den såkalte death metal-sjangeren, og gjorde seg gjeldende ikke bare i Sverige. Gjennom platene utgitt på det britiske selskapet Earache ble de et sentralt band internasjonalt på 1990-tallet. De ble grunnlagt som Nihilist i 1987, men skiftet navn i 1990 etter at blant andre Petrov ble hentet fra trommekrakken til Morbid som vokalist. I dette bandet spilte han blant annet sammen med Per Yngve «Dead» Ohlin i norske Mayhem.

Petrov var så nær som under et lite avbrekk i 1992 stammen i bandet fram til 2014. Da hoppet Petrov av og dannet Entombed A.D, mens Entombeds øvrige grunnleggere Axel Hellid og Uffe Cerderlund tok opp Entombed-navnet i 2016 og har fortsatt fram til i dag.

Petrovs brutale og rå stemme var svært gjenkjennelig gjennom hele karrieren, men han utmerket seg også som en sanger som kunne beherske mer klassiske stilarter enn vokalen som var med og formet dødsmetallen som sjanger.

Entombed ga ut en rekke album som i dag regnes blant de viktigste i sjangeren, og særlig framheves bandets første album fra 90-tallet: debuten «Left Hand Path» (1990), «Clandestine» (1991) og «Wolverine Blues» (1993). Etter at Petrov kom tilbake fra pausen på 90-tallet ble lydbildet dreid noe i retning rock, garasje og hardcore. Blant bandets medlemmer var også Nicke Andersson, som i 1997 hoppet av og startet Hellacopters som i enda større grad rendyrket garasjerocken ispedd metal-inspirasjonen fra blant andre Entombed.