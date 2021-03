Prises for å kle opp norske filmer

Kostymedesigner Karen Fabritius Gram blir tildelt Edith Carlmar-prisen under den digitale utgaven av filmfestivalen Kosmorama i Trondheim. Prisen, som skal gå til en kvinnelig filmarbeider som «har vist integritet, nytenkning og vilje til å bryte grenser», deles i år ut på 8. mars, samme dato som årets festival starter. I år hedres en fagarbeider som har satt sitt synlige preg på både spillefilmer og TV-serier gjennom kostymedesignet.

Prisen er oppkalt etter Edith Carlmar, som var Norges første kvinnelige regissør og sto bak filmer som «Ung flukt» (1959), «Fjols til fjells» (1957) og «Døden er et kjærtegn» (1949).

Fra Sverige til Stavanger

I juryens begrunnelse for prisen til Karen Fabritius Gram heter det: «Hennes arbeid er synlig både i kvantitet, kvalitet og bredde. Genremessig har hun dekket alt fra barnefilm, actionfilm til historiske fjernsynsserier, og hun har framstilt vår samtid og nære fortid, Stavanger på 1970-tallet, Norge under krigen, Sverige i begynnelsen på 1900-tallet, norsk middelalder og eventyrland. Med årets prisvinner ønsker vi også å synliggjøre en fagfunksjon som til tross for sin viktighet ikke bruker å stå på podiet når priser skal deles ut. Siden 1990-tallet har prisvinneren vært ledende på sitt felt».

Ifølge pressemeldingen fra Kosmorama trekker juryen fram en rekke kjente norske produksjoner de siste årene som Gram har hatt kostymedesign til, som «Lykkeland», «Kongens nei», «Kampen om tungtvannet», «Atlantic Crossing» og «Bølgen». Hun har utover dette vært aktiv fra tidlig på 1990-tallet med bidrag til filmer som «Giftige løgner», «Hamsun» og «Svarte pantere», før hun på 2000-tallet ble synlig gjennom blant annet kostymene til «Salmer fra kjøkkenet», »Izzat» og «Den siste revejakta».

Hun har også engasjert seg i den filmpolitiske prosessen rundt bevaring av historiske kostymer og gjenbruk av filmkostymer.

Blant tidligere vinnere av Edith Carlmar-prisen er Margreth Olin, Anne Sewitsky, Sara Johnsen, Iram Haq, Tuva Novotny og Andrea Bræin Hovig. Årets jury har bestått av professor i filmvitenskap Anne Gjelsvik, filmviter Marit Bakken og regissør og produsent Line Klungtveit Johansen.