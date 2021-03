Rumensk pornosatire vinner Gullbjørnen i Berlin

Spillefilmen «Bad Luck Banging or Loony Porn» regissert av rumenske Radu Jude, stakk av med en av verdens største filmpriser da den fredag ble tildelt Gullbjørnen i Berlin. Opptakene ble gjort i Bukarest mens var i mer eller mindre nedstengt på grunn av Covid-19 i fjor sommer, og treffer tidsånden perfekt ikke bare fordi aktørene flyr rundt med munnbind og liknende. Med en mildt sagt fargerik historie om en kvinne (spilt av Katia Pascariu) som får en sexvideo på avveie, gyver Jude løs på både politisk korrekthet og seksuell berøringsangst.

Filmen fråtser i rumensk historie, politisk grums, diktaturtiden, rasisme, kommunisme, antisemittisme og alt annet som kan passe inn i en radbrekking av dagens kulturelle og samfunnsmessige understrømmer.

Den viker heller ikke unna tilsynelatende eksplisitte sexscener i det som skal være en pornofilm på avveie, og filmen vil i noen grad kunne provosere og virke støtende, ikke minst i regissørens eget hjemland. Jude har for øvrig tidligere skapt brudulje med sine politiske satirer, blant annet med den middelalderske «Aferim!» som også ble vist i Norge.

Ingen norsk pris

Radu Jude er uansett fysisk overrekkelse eller ikke Gullbjørn-vinner under årets Berlinale, som er den 71. årgangen. Tyske Maren Eggert vant historiens første kjønnsnøytrale skuespillerpris under Berlinalen for innsatsen i Maria Scharders «Ich bin dein mench», mens den store juryprisen Sølvbjørnen gikk til «Mr. Bachmann and His Class» av Maria Speth. Det er en dokuementar om en skoleklasse med ulike nasjonaliteter. Tysk film gjorde det med andre ord godt i en festivalkonkurranse der juryen i år besto av tidligere Gullbjørn-vinnere. I motsetning til alle andre festivaldeltakere skulle hele juryen i utgangspunktet samles i Berlin, men bare fire av dem fikk mulighet til å å reise dit, hvor de fikk se filmene i en kinosal.

Juryen dette spesielle året besto av Mohammad Rasoulof, Nadav Lapid, Adina Pintilie, Ildikó Enyedi, Gianfranco Rosi og Jasmila Žbanić. De vurderte filmene demokratisk uten at noen av dem var utpekt som jurypresident.

Maren Eggert i Maria Schraders film Ich bin dein mensch. Sammen med Dan Stevens. (Christine Fenzl)

Det var ingen norske filmer med i årets hovedkonkurranse i Berlin, men Yngvild Sve Flikkes nye spillefilm «Ninjababy» konkurrerte om den såkalte Krystallbjørnen i ungdomsprogrammet Generation 14plus. Den har tidligere konkurrert på filmfestivaler i Tromsø og Göteborg. I Berlin ble det den sveitsiske ensemblefilmen «La Mif» (fransk slang for «familien») som stakk av med med prisen.

Trier-film vist i Berlin

Årets filmfestival i Berlin arrangeres vanligvis i begynnelsen av februar, men ble i år flyttet til den første uken i mars, som et heldigitalt arrangement både for billettkjøpere og bransjen. Det gjelder også den delen av festivalen som organiseres under European Film Market, et av filmbransjens største markeder for kjøp og salg. Her har en rekke norske filmer og TV-serier blitt vist for internasjonale distributører, blant annet kommende produksjoner som Joachim Triers «Verdens verste menneske» og TV-serien «Pørni».

En fysisk versjon av årets Berlinale, med visninger av konkurransefilmene i kinosal og med fysiske prisvinnerseremonier, er planlagt under det festivalledelsen kaller en Sommerfestival. Den vil gå av stabelen i den tyske hovedstaden juni, med forbehold om at Tyskland og Berlin åpner opp innen den tid.