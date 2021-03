Det ligger en død sel uten hode på Vigdelstranda i Sola. Selen ble først oppdaget tirsdag denne uken. Da var den hel og uten skader. Bilder på sosiale medier tyder på at selen også var hel onsdag. Torsdag kveld fikk RA tilsendt bilder av en tipser. Da manglet selen hodet sitt.

Selen er av typen steinkobbe. En type sel det finnes mange av utenfor kysten vår.

Viltforvalter i Sola kommune, Audun Myre, sier det er liten tvil om at hodet er avskåret. Han reagerer på at noen kan ha gjort noe slik.

Jeg forstår ikke hvorfor noen skulle gjøre noe slikt. — Audun Myhre, viltforvalter

– Slik det ser ut, mener jeg at noen rett og slett har skåret av hodet på selen. Dette er ikke bra. Jeg forstår ikke hvorfor noe skulle gjøre noe slikt. Kanskje de vil stoppe den ut, sier Myhre.

Han tror ikke en hund står bak

– Da måtte hunden hatt meg seg en sag og kniv. For meg så ser det ut som at en har brukt kniv først, deretter sag, sier Myhre.

Han mistenker at halshuggingen har foregått om natten.

– Det er alltid mye folk på Vigdelstranda. Folk hadde kontaktet politiet med en gang om de så dette, sier Myhre.

Beklager at den ikke er fjernet

Selen blir trolig fjernet i dag. På grunn av vinterferie har det tatt lengre tid enn det som er normalt.

– Det er beklagelig at selen har ligget slik. Som regel blir døde dyr fjernet umiddelbart. Spesielt i denne type saker. Det er mye folk som går tur i området, og det er ikke kjekt å se et flott dyr liggende slik. Selen skal etter planen fjernes med en traktor i løpet av dagen, forklarer Myhre, som tipper at selen veier rundt 40 kilo eller mer.

En død sel ble funnet på Vigdelstranda tirsdag 2. mars. Torsdag kveld var hodet borte. (Privat)

Viltforvalteren forteller at selen var hel og uten skader da den ble oppdaget tirsdag 2. mars. Ifølge Myhre tyder alt på at selen har dødd av naturlig årsaker.

– Siden tirsdag har det kommet mange telefoner fra publikum om selen.

Halshugget sel på Vigdelstranda (Privat)