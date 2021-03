Inntok marihuana som te

16. oktober i fjor ble den 52 år gamle mann stoppet av politiet, mistenkt for å ha kjørt bil uten å ha gyldig førerkort.

Ifølge dommen fra Stavanger tingrett var det ikke noe å utsette på kjøringen hans. En spyttprøve viste imidlertid at han var påvirket av narkotika og han ble tatt med til legevakten for blodprøvetaking.

Denne viste at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på nesten 1,2.

52-åringen forklarte at han dagen før ruskjøringen inntatt marihuana som te – og at han følte seg helt fin under kjøringen.

Retten kom til at han skulle dømmes til fengsel i 30 dager og 10.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten for alltid.

