Kidnappingsdrama i Midtøsten fra TV 2

«Bortført» handler om norske Pia som blir kidnappet sammen en terrorgruppe i Sinai-ørkenen. Hjemme i Norge vil foreldrene spilt av Anneke von der Lippe og Anders T. Andersen gjøre alt i sin makt for å redde datteren.

Midtøsten-dramatikk

I sentrum for dramatikken er den norske 24-åringen Pia, spilt av Andrea Berntzen («Utøya 22 juli») som reiser sammen med to isaelere når de overfalles og kidnappes av IS. Foreldrene i Norge var ikke en gang klar over at datteren var på reise, og starter en desperat innsats for å få datteren fri.

Pia (Andrea Berntzen) blir kidnappet av IS-terrorister i Sinaiørkenen i TV 2s internasjonale thrillerserie «Borført». Foto: TV 2

Beskjeden fra terroristene er at gislene henrettes om ikke 12 IS-fanger i Israel og en IS-fange i Norge ikke blir løslatt snarest. Dette får Pias mor Alex (Anneke von der Lippe) til å kontakte gamle kjente i Israel, bekjente hun har fra sitt tidligere arbeid fra fredsforhandlingene mellom Israel og PLO i Oslo tidlig på 1990-tallet, den såkalte Oslo-avtalen. Blant dem er israelske Arik som 25 år etter Oslo-avtalens inngåelse er en mektig politiker i Israel, og en kvinnelig kontakt ved navn Layla. Sammen skal de oppsøke Hamas for å få hjelp til å redde de tre gislene.

Internasjonal storsatsing

Thrillerdramaet som presenteres som en intens og aktuell historie, er laget i samarbeid med israelsk TV, og er på ti episoder.

«Bortført» har tidligere vært presentert med arbeidstittelen «What happened in Oslo», og er en flerspråklig samproduksjon med norske og israelske krefter på produsentsiden, blant dem norske Monster Scripted og israelske Drama-Team. Serien er innspilt i Tel Avic, Jerusalen, Eilat og ved Dødehavet, i tillegg til i Oslo og på Eidsvoll.

Manuset er et samarbeid mellom Kyrre Holm Johannessen og israelske Ronit Weiss-Berkowitz. Holm Johannessen er tidligere kjent som programleder på «Idol» og NRK P3, skuespiller i flere TV-serier og manusforfatter på TV 2 humorserier som «En får væra som en er», «Folkevalgt» og «Meglerne». Israelske Ronit Weiss-Berkowitz er serieskaper, regissør og manusforfatter bak flere israelske dramaserier og dokumentar.

Regissører er Stian Kristiansen («Mannen som elsket Yngve», «Heimebane», «Heksejakt»), og israelske Uri Barbash («Beyond the Walls», «One of Us»).

Serien skal ha premiere samtidig på lineær-TV 2 og TV 2 Sumo den 11. april.