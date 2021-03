Mistet inntekten da grensen stengte – får ikke støtte verken fra Norge eller Sverige

NB! Saken er oppdatert klokken 16.42 med sitater fra arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og den svenske arbeidsministeren Eva Nordmark.

– Det er rart at man skal stå uten mat på bordet i 2021, når man har gjort alt riktig hele arbeidslivet. Jeg har jobbet og betalt skatten min.

Det sier Patrik Nilsson fra Strømstad i Sverige. Han er dagpendler, og har vært ansatt på Europris sitt hovedlager i Moss kommune i sju år. Før nedstengingen testet han seg minst én gang i uken for å kunne jobbe over grensen. Til sammen har han testet seg opptil 30 ganger, opplyser han.

Men i januar ble grensene stengt, og hverdagen ble snudd opp ned. Nå må Nilsson innstille seg på usikkerhet og trang økonomi på ubestemt tid.

Nå står Nilsson uten inntekt og mulighet til å forsørge sine to barn. Han er frustert over at han verken får støtte fra Norge eller Sverige.

– Nå må man virkelig holde på kronene, og jeg forteller barna mine at vi må vente lenge før vi kan gå på restaurant igjen. Det er vanskelig å betale regningene uten noen inntekt, eller en mulighet for å få det. Jeg ser ingen løsning i sikte, sier han til Dagsavisen.

– Det kan jo ta opptil seks måneder før smitten løsner, og vi må jo ha mat på bordet før det. Det er en uro, for man vet at det mest sannsynlig ikke åpner med det første, legger han til.

Ansatt på hovedlageret til Europris Patrik Nilsson. Foto: Privat

Har ikke krav på støtte

Nilsson får ikke tilgang på Sveriges svar på NAV, da han er arbeidstaker i Norge. Nå frykter han at den økonomiske situasjonen kan bli kritisk.

– Jeg vil jo jobbe og fortjene lønnen min. Vi er hjemme ufrivillig, og dermed burde det vært mulig å ha en lignende løsning som ved sykepenger. Da er man også hjemme fordi man må, og ikke fordi man vil, sier han.

NAV avviser søknader om dagpenger til grensependlere fordi NAV legger til grunn at de ikke har fått nedsatt arbeidstid. Dette er en meget snever fortolkning av det å ha nedsatt arbeidstid, opplyser advokat i LO, Anne-Lise H. Rolland.

Den svenske familiefaren håper at Norge og Sverige finner en løsning snarest.

– Ettersom det snart er valg i Norge, virker det som at det er den perfekte muligheten for å presse svensker ut av arbeidsmarkedet. Det er utrolig trist når det føles litt som et politisk spill, sier han.

– Ønsker velkommen

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier stortingsvalget til høsten overhodet ikke ligger bak den situasjonen som grensependlerne nå har havnet i.

– Jeg tror ikke dette bidrar til høyere oppslutning, og det er ikke et ønske for oss å ha færre svenske arbeidstakere i Norge, tvert imot. Vi ønsker dem velkommen, og de er viktige for norsk næringsliv, sier Isaksen til Dagsavisen.

– Jeg skjønner at det er en veldig vanskelig og frustrerende situasjon for Patrik og familien, og jeg håper vi kan få en løsning som kan ivareta både smittevern og denne konkrete gruppen med grensependlere, fortsetter statsråden.

Tirsdag møtte Isaksen sin svenske ministerkollega for å diskutere situasjonen, som han sier er viktig for begge land. Nå har Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet fått i oppdrag å raskt komme med en vurdering om det er mulig å lage en åpning for grensependlerne fra Sverige og Finland, som også er innenfor gode smittevernsrammer.

– Dette er ikke noe vi skal bruke ukesvis på, sier Isaksen på spørsmål om tidsplanen framover.

Flere muligheter

Alt fra hyppig testing til en type fritidskarantene når de ikke er på jobb, er mulige løsninger som kan åpne opp for enkeltgrupper, i dette tilfellet grensependlerne.

– Burde ikke disse løsningene vært på plass da grensene ble stengt?

– Da grensen ble stengt stanset alle arbeidsreiser inn i Norge, og det var blant de strengeste grenserestriksjonene i Europa. Det var fordi vi hadde klare råd om at antallet inn måtte ned for å redusere importsmitten. Så det var riktig å gjøre da. Men fra første stund har vi sagt at vi må jobbe for å finne løsninger for enkeltgrupper, svarer Isaksen.

Han sier de svenske grensependlerne er i en særstilling, fordi det er samfunn som i praksis henger sammen, selv om de er på hver sin side av grensen. Selv om det er tusenvis av arbeidstakere ellers i Europa som også kan ha tjent seg opp rettigheter i Norge, er det ikke sånn at grensen må åpnes for alle for at akkurat de svenske pendlerne skal kunne jobbe som før, sier Isaksen.

Flere konkrete møter mellom de to ministrene er ikke avtalt framover, men de er enige om at de kan snakkes også neste uke, hvis det trengs.

Pensjonsreformen. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen på pressekonferanse for å orientere om oppstarten av arbeidet med å evaluere pensjonsreformen. Foto: Terje Pedersen / NTB (Terje Pedersen/NTB)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier de jobber med en løsning for de svenske grensependlerne. Foto: Terje Pedersen/NTB

Nordmark skuffet

Den svenske arbeidsministeren Eva Nordmark er derimot skuffet etter møtet med Isaksen. Hun ønsket konkrete løsninger fremfor at FHI skulle undersøke muligheten for lettelser.

– Det er et skritt i riktig retning, men jeg blir ikke fornøyd før vi har fått konkrete svar på hvordan vi kan løse situasjonen. Jeg er skuffet over meldingene fra min norske kollega, skriver Nordmark til TT.

Hun mener at situasjonen er urimelig, og at Norge er ansvarlig for å løse situasjonen.

– Siden det er Norge som har stengt grensen, er det Norge som har ansvaret for å løse problemene som dette har forårsaket, uttaler Nordmark.

– Norge har et ansvar

Advokaten peker på Norge som direkte årsak til at grensependlerne nå står uten arbeid.

– Jeg mener at Norge i det minste har et moralsk ansvar for å hjelpe dem som nå står uten tilgang til arbeidsplassen. Vi vurderer også den juridiske delen av konsekvensene av grensestengingen, og har godt samarbeid med det svenske LO. Det er også viktig å huske på at disse arbeidstakerne har betalt trygdeavgift til Norge. Landet kan ikke vende ryggen til dem slik det gjøres nå, sier Rolland til Dagsavisen.

Advokat i LO, Anne-Lise H. Rolland. Foto: Privat