MDG-topp legger press på sine egne: Krever at byrådet redder legevakta i sentrum

– Jeg mener at en storby som Oslo bør ha råd til minst to legevakter. Det er viktig at så mange som mulig har en legevakt som oppleves tilgjengelig. Vi er bekymret for det totale helsetilbudet i byen hvis vi ikke har noen legevakt sentralt i Oslo.

Det sier Teodor Bruu, leder i bydelsutvalget i Gamle Oslo til Dagsavisen.

Legevakta i Storgata er nedleggingstruet. Det bygges en ny storbylegevakt på Aker, og i fjor kom konsulentselskapet Agenda Kaupang med en rapport som peker på at den nye legevakta kan klare å ta unna legevaktbehovet til hele Oslo. De mente at det holder med én legevakt, og at den nåværende legevakta i Storgata kan legges ned.

LES OGSÅ: Vil ha ny utredning om legevakt 2 i Oslo

Flere advarsler

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Både de ansatte på legevakta, Fagforbundet og partiene Frp og Rødt har sagt klart i fra at legevakta i sentrum må bestå. Byrådet har bestilt ytterligere utredninger i saken, og ikke konkludert med noe, men nå legger altså MDG-toppen Bruu press på sine egne for å sikre at Oslo i framtida får to legevakter, en på Aker og en i sentrum.

– Jeg er spesielt bekymret fordi jeg representerer en bydel med mange sårbare grupper vi er helt avhengige av at bruker helsevesenet så mye som mulig. Det er åpenbart en sammenheng mellom avstanden til legevakta og hvor mye den brukes. Jeg er redd for at mange ikke vil få det helsetilbudet de burde. I en stor og voksende by bør det også være plass til en legevakt i sentrum, sier Bruu.

Miljøpartiet De Grønne Leder i bydelsutvalget i Gamle Oslo, Teodor Bruu. (Kelly, Ryan/NTB)

Teodor Bruu. Foto: Ned Kelly / NTB

Flertallet i bydelsutvalget der Bruu er leder stemte tidligere i vinter nei til å kreve fortsatt legevakt i Storgata, men gikk i stedet inn for å pålegge byrådet å sikre gode tjenester til sårbare grupper i sentrum når legevakta kanskje forsvinner. Bruu jobber nå inn mot sine egne på rådhuset for å sikre legevaktas framtid.

LES OGSÅ: Sykepleiere slår alarm om legevakt i Oslo: – Vi har stått i frontlinjen i hele pandemien

– De gjør en kjempejobb, men noen ganger plukker vi lokalpolitikere opp saker vi ønsker å løfte. Jeg håper MDG på rådhuset vil se nærmere på saken og få med seg Ap og SV til en ny vurdering. Vi har god tid, det er først i 2023 legevakta på Aker skal stå ferdig, men erfaringsmessig er at jo tidligere ute man er i slike saker, jo større sannsynlighet er det for at man snur, sier Bruu.

Ny Ullevål-sak

– Men når en sak er ordentlig eksternt utredet, og konklusjonen er at storbylegevakta på Aker er nok, er det ikke da å kaste bort penger å insistere på at vi skal ha en legevakt til?

Jeg mener ikke at vi skal kaste bort penger. Det kan godt hende Aker klarer å ta unna hele behovet for legevakt. Det jeg er redd for er at hvis det blir for lang vei til legevakta kan mange som har behov for helsehjelp la vær å dra. Vi skal ikke ha legevakter over hele byen, det vi være å overdrive, men vi bør i det minste ha en i sentrum, sier Bruu.

LES OGSÅ: Les bakgrunn for saken: Frykter byrådet vil droppe legevakt 2 (+)

Han drar paralleller til Ullevål-saka, der det ble mye bråk da Helse Sør-Øst bestemte at Ullevål sykehus skulle legges ned til fordel for nye sykehus på Aker og Gaustad.

– Jeg oppfordrer politikerne på rådhuset til å ikke undervurdere denne saken. Det kan fort bli en sak der smeller litt av, på samme måte som Ullevål der man tidlig i prosessen undervurderte hvor viktig den saka er for folk. Vi må sikre god kapasitet i helsevesenet så tett som mulig på folk. Det er grenser for hva man kan sentralisere innen helsevesenet, selv i en by som Oslo.