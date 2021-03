Listhaug kan ta over Frp-roret: – Vil trolig dra partiet mer mot det ekstreme høyre

Siv Jensen har vært partileder for Fremskrittspartiet siden 2006, og førte partiet inn i regjering for første gang i 2013. At Jensen nå går av, kom som en uventet beskjed.

– Det er veldig overraskende, men det har vært ganske klart at Frp etterhvert ville komme til å skifte leder. Det Siv Jensen har gjort det siste året har ikke vært svært heldig. Hun har sittet veldig lenge, og partiet har gjort det dårlig helt siden de gikk ut av regjering, forteller tidligere sjefredaktør i Dagsavisen Arne Strand.

Fremskrittspartiet har en oppslutning på 7-tallet, mens de lå på 12,8 prosent på meningsmålingene i februar i fjor, opplyser Strand til Dagsavisen.

Lengre mot høyre

Under pressekonferansen torsdag kveld pekte Jensen på Sylvi Listhaug som neste partileder. Nå mener Strand at hun kommer til å gjøre partiet til et enda tydeligere høyreparti.

– Det var ventet. Jensen og Listhaug har opptrådd veldig samstemte helt siden Ketil Solvik-Olsen valgte å ikke stille som stortingsrepresentant, sier han.

– Sylvi vil trolig dra partiet mer mot det ekstreme høyre, sier Strand.

Likevel mener han at det var et godt tidspunkt for Jensen å ta avskjed med partileder-rollen.

– Det var nok et godt tidspunkt, da hun gikk av helt frivillig og tydelig. Ved å skifte leder og sette inn en tydelig person som Sylvi Listhaug, kan det hjelpe partiet, sier han.

– Det lå i kortene. Hun har lykkes med å gå inn i regjering, noe som kanskje var hennes primære mål.

Det sier leder av Stortingsvalgundersøkelsen ved Institutt for samfunnsforskning Johannes Bergh.

Hvorfor Siv Jensen velger å gå av nå, åtte måneder før stortingsvalget, mener Bergh kan være med hensyn til partiets sjanser inn mot valget.

– Dette gir partiet en sjanse til å markere seg og få oppmerksomhet. I tillegg gir det mulighet for den nye lederen å sette sitt preg på partiet i månedene før, sier han.

Listhaug kan bidra til synlighet

Bergh peker på at et av Frp sine problemer har vært usynlighet, og at andre partier har kommet tydeligere fram på grunn av pandemien. Men dersom oppmerksomhet er nøkkelen til å klatre på oppslutningen, kan Listhaug bli en god kandidat.

– Som en hardtslående politiker kan Sylvi synliggjøre Frp, og komme med utspill som vil gi oppmerksomhet, sier han.

– Hun har en typisk Frp-profil, og kanskje den mest kontroversielle politiker på nasjonalt nivå. Hun vil nok ha mye støtte internt i partiet og hos velgere. På samme måte er hun sett på som en rød klut som provoserer mange, og som noen er skeptiske til, sier Bergh.

Johannes Bergh er leder av Stortingsvalgundersøkelsen ved Institutt for samfunnsforskning. Foto: Institutt for samfunnsforskning

Men om et lederbytte er nok til å berge partiet, er uvisst.

– Det er vanskelig å si om det vil påvirke valgresultatene til Frp, men de vil trolig vinne litt på å ha en ny leder og oppmerksomhet. Likevel er det ikke det i seg selv som vil føre til et godt valg. Det må det være politiske grunner til – at de er aktive og fronter sin egen politikk, sier Bergh til Dagsavisen.

