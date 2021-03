Jazzlegenden Chick Corea er død, 79 år gammel

Corea ble 79 år gammel og døde 9. februar, heter det i en uttalelse på artistens nettside og Facebook-side torsdag.

Dagsavisens mangeårige musikkjournalist Geir Rakvaag omtaler Corea som en av de aller største jazzpianistene vi har sett de siste 50 årene.

– Gjennombruddet til Corea kom i 1972 med albumet «Return to Forever». Alle som den gangen som var litt interesserte i jazz hadde den plata. Den var helt banebrytende med en del latinske takter i tillegg til den tradisjonelle amerikanske jazzen, sier Rakvaag.

– Banebrytende

Etter det ble Return to Forever navnet på en gruppe han brukte parallelt med sin egen solokarriere.

– Året etter kom albumet «Light as a Feather», som ble nesten like svært. De to platene var noe alle norske jazzdiggere hadde. I 1976 kom plata «Crystal Silence» som ble spilt inn i Norge sammen med Gary Burton. Det var også en plate som var veldig vanlig å ha. Det er den perioden han var aller størst, sier Rakvaag.

Før han ble soloartist, spilte han med Miles Davies, og han er med på noen helt sentrale plater. Blant annet «In a Silent Way», som er en av jazzhistoriens største klassikere og seinere plata «Bitches Brew».

– Den var en mer elektrisk og jazzfunk-aktig plate enn vi var vant til. Det var en virkelig banebrytende plate, sier Rakvaag.

Norgesvenn

Gjennom hele sin karriere hadde Corea tett tilknytning til Norge. Rakvaag så han sist på Kongsberg jazzfestival i 2018. I år 2000 ble han den første «Artist in residence» på Molde Jazzfestival, en tradisjon som har holdt seg siden.

– Jeg husker særlig konserten med Trondheim Jazzorkester, som var svært vellykket. Året etter kom han tilbake og gjorde en hel turné med dem. I 2006 ble samarbeidet tatt opp igjen, og Trondheim Jazzorkester spilte på 75-årsfeiringen til Corea på Blue Note i New York, sier Rakvaag.