Oslo på skøytetoppen

Restauranter, caféer, kulturarrangementer og store sosiale møteplasser er stengt. Til tross for at den sosiale nedstengingen har hengt over Oslo-folk i månedsvis har været vært strålende i ukesvis, og snøen og isen har virkelig satt seg i og rundt Oslo.

I stedet for å samles inne har folk åpenbart trukket utendørs. Parker, plasser og idrettsanlegg har i hele 2021 vært fulle av barn, unge og voksne som har tatt beina fatt og valgt utelek framfor å sitte inne.

Og særlig skøyter har tilsynelatende fått en renessanse. Som Dagsavisen skreiv tidligere i vinter valgte kommunen i utgangspunktet å vente med å lage skøytebaner som en del av den sosiale nedstengingen. Men kort tid etter snudde de, og byen er nå stappfull av speilblank skøyteis til glede for store og små.

Gøy på skøyter

Og det er nok ikke tilfeldig at skøyteis har blitt en stor suksess akkurat her. Tall fra SSB viser at ingen steder i Norge er folk så glade i å stå på skøyter som i Oslo. 10 prosent av folk i Oslo og Viken svarte at de gikk på skøyter i fjor. Til sammenligning gikk bare 5 prosent av vestlendinger og 4 prosent nordlendinger på skøyter i fjor.

Trønderne er nesten like gode som oss med 9 prosent som gikk på skøyter i fjor. Landsgjennomsnittet er på sju prosent.

Tredoblet salget

At skøytefeberen har smittet rundt i Oslo, merker sportskjeden XXL.

– Når det gjelder skøyter spesielt, så er både barneskøyter, danseskøyter og hockeyskøyter veldig populært. Vi har opplevd en interesse for skøyter som vi knapt har sett maken til, og solgte faktisk over 50.000 par skøyter i januar. Salget var mer enn tredoblet fra ifjor, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Nyheim. Han forteller at det også er mange som kommer med gamle skøyter som skal bli som nye.

– Vi står og sliper skøyter hele dagen. Kampen nå i vinter har egentlig vært å få tak i nok varer. Her har innkjøperne våre gjort en heroisk jobb med å fylle opp i skøytehyllene når det har vært tomt, sier han.

Også hos utstyrsutlånstjenesten BUA merker de skøyteaktiviteten.

– Det er generelt ekstra stor pågang på utlån av alle typer utstyr til vinteraktiviteter, men skøytene er konstant utlånt, sier daglig leder, Monica Vogt.

Ski og bading

Ikke bare er vi mest glade i å stå på skøyter. Også skistatistikken toppes av folk fra Oslo og Viken. 25 prosent av oss svarer at de gikk på en lengre skitur i skogen eller på fjellet i fjor. Også her er trønderne hakk i hel med 23 prosent, mens sørlendingene og vestlendingene havner sist med 18 prosent.

Som om ikke det var nok havner østlendingene også øverst på statistikken over folk som stod på snowboard, slalåm eller telemark i fjor med 23 prosent. Og ikke nok med det, folk fra Oslo og Viken var også de som (sammen med sørlendingene) badet mest i salt- eller ferskvann i fjor med 75 prosent.