Hundreåring tiltalt for medvirkning til 3518 drap i Sachsenhausen

Hundreåringen, som er anonymisert i tyske medier, skal ha jobbet som SS-vakt i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen fra 1942 til krigens slutt i 1945.

– Til tross for mannens høye alder er han frisk nok til å stille i retten, selv om vi må tilpasse oss og kanskje begrense hvor lange dager vi kan ha i retten, sier Cyrill Klement, mannen som ledet etterforskingen mot mannen til nyhetsbyrået AP.

Konsentrasjonsleiren Sachsenhausen lå rett nord for Berlin, og over 100.000 mennesker ble drept der mellom 1936 og 1945. Alt fra jøder til politiske fanger og homofile ble holdt der under grusomme forhold. Rundt 200.000 fanger ble holdt i Sachsenhausen, deriblant 2500 nordmenn.

Selv om det er 76 år siden andre verdenskrig tok slutt pågår det fortsatt en rekke straffeprosesser mot tidligere nazister. I fjor sommer ble en da 93 år gammel SS-offiser dømt til to års betinget fengsel for medvirkning til drap på over 5000 personer.

