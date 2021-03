Kjemper i retten for å få tilbake Pissarro-maleri nazistene stjal fra familien

Under andre verdenskrig røvet nazistene med seg mange kunstskatter fra en rekke land i hele verden med seg hjem til Tyskland.

En av disse skattene var maleriet «La Bergère Rentrant des Moutons», eller «Hyrdinnen lukker inn fårene», malt av den dansk-franske maleren Camille Pissarro i 1886. Verket tilhørte kunstsamlerne Raoul og Yvonne Meyer, som måtte flykte fra Paris under krigen og etterlate seg samlingen sin i tyskernes hender.

Etter krigen bestemte franske myndigheter at alle verk som ble stjålet av tyskerne skulle returneres til sine opprinnelige eiere. Problemet var at maleriet var borte. Da det endelig ble funnet i 1953 var det i hendene til en sveitsisk gallerist. Ekteparet forsøkte å gå rettens vei for å få tilbake bildet, men det var for seint. Maleriet var på vei til USA.

Todelt plikt

På tidlig 1970-tallet døde ekteparet. I kjølvannet av krigen hadde de fått de aller fleste av kunstverkene sine tilbake, men Pissarro-maleriet var sporløst forsvunnet. Det de ikke visste var at en amerikansk privatperson hadde kjøpt bildet av en gallerist i New York i 1956.

Spol framover nesten 70 år. I dag ligger kunstparets adoptivdatter i en rettslig strid med amerikanske Oklahoma University’s Fred Jones Jr Museum of Art som eier bildet i dag. I år 2000 fikk de det som en gave av den samme personen som kjøpte bildet i 1956.

Léone-Noëlle Meyer (81) er en av Frankrikes rikeste kvinner. Hennes biologiske familie ble drept av nazistene under Holocaust, og som sjuåring ble hun adoptert av ekteparet Meyer fra et barnehjem i Paris. I flere tiår har hun lett etter maleriet, før hun i 2014 tilfeldigvis kom over det på nettet.

Hun ba umiddelbart om å få maleriet tilbake. I et åpent brev hun sendte i 2014 skriver hun at hun ønsker rettferdighet både for familien hennes som ble drept i konsentrasjonsleirene og for adoptivfamilien som mistet en skatt.

– Jeg ser på denne jakten som en todelt plikt: en plikt ovenfor min biologiske familie og en plikt ovenfor adoptivfamilien min. Dere må ikke i et øyeblikk tro at dette er lett for meg. Det tvinger meg til å stille spørsmål ved hele min eksistens, skriver Meyer i brevet.

Rettslig strid

I dag er det en tøff rettslig strid om bildet, som er taksert til 1,5 millioner Euro, omtrent 15 millioner kroner. Bildet henger for øyeblikket i Musée d’Orsay i Paris på utlån fra Universitetet i Oklahoma. Men neste år går utlånsavtalen ut, og bildet skal igjen tilbake over dammen.

Dette har Meyer motsatt seg, og hun gikk til det franske rettssystemet for å hindre at bildet igjen forsvinner ut av Frankrike. Det har igjen ført til at Universitetet i Oklahoma har gått til det amerikanske rettsvesenet, som truer Meyer med enorme bøter dersom hun ikke gir seg.

Meyers problem er at hun i 2016 gikk med på en avtale der bildet skulle lånes ut til Musée d’Orsay, men samtidig at det skulle returneres til USA når utlånsperioden er over.

– Jeg ble oppringt midt på natta, og min amerikanske advokat la sterkt press på meg for å akseptere avtalen. Jeg hadde ikke noe valg, sier kvinnen til den franske avisa Le Monde.

Vil ikke beholde bildet

– Fru Meyer gjør ikke dette for pengenes skyld. Hun gjør det for faren, som eide bildet. Hun ønsker ikke å beholde bildet selv, men donere det til Musée d'Orsay, sier Meyers advokat Ron Soffer til avisa The Guardian.

Universitetet i Oklahomas advokat, Olivier de Baecque, mener på sin side at maleriet må returneres til det amerikanske museet.

– En avtale ble signert, og fru Meyer må respektere den avtalen, sier han til Le Monde.

Saken skal opp i fransk rett i begynnelsen av mars.