Hvor godt overblikk har du over egen økonomi?

Det er mange som tror de har et godt overblikk over egen økonomi, men så begynner de å undersøke saken nærmere, og oppdager at det slett ikke er tilfellet. Hvor godt overblikk har egentlig du over din egen økonomi? Her skal vi se litt nærmere på hvordan du kan komme til bunns i saken.

Lek detektiv med kontoutskriftene

For å danne seg et fullstendig overblikk, er det utrolig viktig at man kartlegger hva man rent faktisk bruker penger på. For å gjøre det, skal man leke litt detektiv med kontoutskriftene sine. De røper nemlig mer enn man tror. Det er nemlig sånn med mennesker, at vi har litt selektiv hukommelse – spesielt når det kommer til ting vi skammer oss litt over, og mange av de tingene er faktisk pengerelaterte.

Derfor har vi en tendens til å utelate impulskjøp og små økonomiske uvaner fra det mentale regnskapet, men problemet kommer til overflaten idet de rent faktisk teller med i det fysiske regnskapet på kontoen hver måned. Disse “glemte” utgiftene kan utgjøre ganske mye mer enn du tror. Og det er her det blir farlig.

Du er nemlig kanskje en av de som liker å kjøpe seg en kopp kaffe på vei til jobb hver eneste morgen, helt uten å tenke over det. Det er jo en forholdsvis liten utgift, knapt merkbart på kontoen der og da. Problemet er jo bare at alle monner drar i dette henseende, og de knapt merkbare beløpene kan legges sammen til et ganske så merkbart beløp på slutten av måneden, som med fordel kunne ha blitt brukt til å nedbetale gjeld, eller eventuelt å spare opp penger. Det er jo veldig deilig å ha en bufferkonto med penger som man kan bruke til uforutsette utgifter, eller å ha en sparekonto til noe man drømmer om som kan komme litt mer innenfor rekkevidde.

For å se litt nærmere på den kaffekoppen, så utgjør den mest sannsynlig rundt et tusenlapp i måneden, og dette er vel strengt tatt penger, som kunne vært forvaltet på en smartere måte når du tenker deg om?

Få overblikk over gjeld og nedbetal

Det er også veldig viktig å starte med å nedbetale gjeld, når man skal få styr på økonomien. Hvor mye har du egentlig i gjeld? Har du mange små minilån og små lån som du betaler på? Det kan fort bli dyrt hvis du har mistet oversikten. Du kan finne og se minilån her og kartlegge utgifter forbundet med disse. Hvis du har mikrolån kan det være en god ide å se nærmere på metoder som kan samle gjelden din i et litt gunstigere lån, som for eksempel et samlelån.

Gjeld er noe av det første du skal prioritere når du skal få styr på økonomien. Derfor er det viktig å danne seg et fullstendig overblikk, både her og når det gjelder små unødvendige utgifter som du lager i hverdagen. Da kan du få ryddet opp en gang for alle, men det krever absolutt overblikk for å kunne ta grep.