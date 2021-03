Regjeringen blar opp over 16 milliarder kroner i en ny krisepakke. Ulike økonomiske tiltak skal hjelpe landet ut av korona-pandemien. Kompensasjonen til bedrifter forlenges ut juni. Det samme gjelder permitteringsordningen. Studenter får ekstra lån og stipend. Videre blir det utvidet tilbud med sommerskole til barn og unge. Bare for å nevne noe.

Med de nye tiltakene ligger det an til at politikerne vil bruke 363 oljemilliarder i år. Det er 50 milliarder kroner mer enn det som var anslaget da årets statsbudsjett ble lagt fram i oktober. Vi kan prise oss lykkelige over at framsynte politikere har lagt grunnlaget for oljeformuen vår. I 2001 sørget Jens Stoltenbergs regjering i tillegg for å etablere den noe spesielle handlingsregelen for bruk av oljepengene.

Det er fornuftig investering å pøse på med oljemilliarder for å hjelpe bedrifter gjennom korona-perioden. Men etter den søte kløe kommer den sure svie. Det blir 11 oljemilliarder mindre å rutte med hvert år når vi har kommet over kneika. Alternativet er at vi tar fra kommende generasjoner.

Regjeringens siste korona-pakke er bra, men ikke god nok. Erna Solberg har det siste året fått merke at hun leder en mindretallsregjering. Frp har nemlig skapt flertall sammen med Ap, Sp og SV. Nå har den såkalte firerbanden kommet Erna Solberg i forkjøpet og vedtatt 23 pålegg til regjeringen.

Erna Solberg & co har innfridd det meste av dette, men noen viktige punkter gjenstår. Regjeringen holder for eksempel igjen på den maksimale lengden for permitteringer. Nå skal det forhandles med Frp. Partiet vil ventelig presse fram en forlengelse fram til 1. oktober. Riset bak speilet er at opposisjonen nok en gang overkjører regjeringen.

Det vil ta flere måneder før vi får rimelig god kontroll på pandemien. Derfor er det nødvendig å forlenge permitteringsordningen. Det vil skape forutsigbarhet og kan forhindre at mange blir oppsagt rett før vi når mållinjen på maratonløpet vi er inne i.