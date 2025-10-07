20-åring én av de siktede etter granateksplosjon på Strømmen

To unge menn er pågrepet etter det politiet mener er en eksplosjon fra en håndgranat på Strømmen i Lillestrøm. Foto: Adnan Ayanle / PSP/NTB

Det opplyser mannens forsvarer, advokat Sidra Bhatti, til NTB.

Hun har ved 10-tiden tirsdag morgen ennå ikke fått pratet med sin klient, og det er derfor ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen.

Den andre siktedes forsvarer, Farhad Shæriæti, sier til NTB at han ikke har snakket med sin klient, og at det er planlagt avhør senere i dag. Han sier at klienten er født i 2006.

Det var natt til tirsdag på Strømmen i Lillestrøm kommune at håndgranaten eksploderte inne på et serveringssted. Ingen personer ble skadet, men det ble store skader på inngangspartiet.

Politiet tror eksplosjonen er et målrettet angrep mot serveringsstedet. Funn på stedet tyder på at det er en håndgranat som har eksplodert, sier politiadvokat Tore Almenning til NTB.

Undersøker Bislett-kobling

Politiet undersøker om hendelsen har sammenheng med granateksplosjonen på Bislett i Oslo for to uker siden. De sier de ser alvorlig på hendelsen.

– Det er tidlig å si, men det er en naturlig hypotese at det er koblet mot dette. Vi etterforsker en mulig kobling, sier politiadvokaten.

De to mennene ble tatt kontroll på av politiet i nærheten av stedet etter kort tid. De er pågrepet og siktet for grove trusler og grov framkalling av fare for allmennheten.

Skal avhøres

Politiet opplyser til Romerikes Blad at det skal gjøres forsøk på avhør i løpet av morgenen.

Det er ukjent hvordan de to stiller seg til siktelsen.

Tirsdag morgen er politiet fremdeles på stedet, og både krimteknikere og bombegruppa jobber på stedet.

Justisministeren: Skjønner at folk er urolige

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) understreker at granateksplosjoner ikke hører hjemme i Norge.

– Jeg forstår at folk blir redde og at det er frykt knyttet til at ordet granat blir knyttet til en hendelse i et norsk tettsted, sier statsministeren til NRK.

Justisminister Astri Aas-Hansen (Ap) beskriver hendelsen som alvorlig.

– Vi har ingen toleranse for eksplosjoner i det offentlige rom. Dette tar vi på aller største alvor, og jobber målrettet for å bekjempe. Politiet etterforsker nå for fullt, og det er viktig at de får utført sitt arbeid, sier hun i en kommentar til NTB.

Peker på Sverige

Frp-leder Sylvi Listhaug er bekymret over situasjonen.

– Heldigvis ble ingen skadet, men jeg er sterkt bekymret over utviklingen som ligner på situasjonen i Sverige, opplyser Listhaug.

– Vi vil bygge opp politiet, få på plass lukkede institusjoner for tunge kriminelle gjengangere under kriminell lavalder, skjerpe straffenivået, innføre straffer som har preventiv effekt for ungdom og gjøre det straffbart å rekruttere barn og unge til kriminalitet, for å nevne noe. Nå må vi ta tryggheten tilbake, sier hun.

Lillestrøm-ordfører Kjartan Berland (H) peker på at kriminalitet ikke har noen grenser, og sier både Lillestrøm og Lørenskog har utfordringer. Han mener det er avgjørende å se hele hovedstadsregionen i sammenheng.

– Kommunegrenser stopper ikke kriminalitetsutvikling eller uheldige hendelser, og derfor er det så viktig med forebygging på tvers, sier Berland til Romerikes Blad.

Sperret av store områder

Den ene døren ved serveringsstedet er knust og det er splinter helt inn i brusskapet bak døren. Store områder rundt bygningen er avsperret av politiet.

Dagbladet har snakket med en mann som bor et steinkast unna serveringsstedet. Han sier til avisen at han og kona våknet av eksplosjonen natt til tirsdag.

– Det var et veldig høyt smell. Jeg trodde det var en bombe, sier han.

– Det var veldig ubehagelig. Det er ikke vanlig, så vi skjønte at det var et eller annet, fortsetter han.

Ingen skadet

Politiet vil ikke kommentere om de to hadde våpen på seg da de ble pågrepet.

Det er ikke meldt om skadede personer etter eksplosjonen, men det er splintskader på et vindu. Det skal heller ikke være fare for folk i nærheten. Et større område er sperret av rundt stedet.

Politiet ber vitner som kan ha gjort observasjoner i området, ta kontakt så snart som mulig.