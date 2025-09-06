1,9 millioner velgere har forhåndsstemt i årets valg

Totalt har det kommet inn 1.912.194 forhåndsstemmer, noe som tilsvarer 47,1 prosent av stemmeberettigede, ifølge tall fra Valgdirektoratet. Legger man valgdeltakelsen fra 2021 (77 prosent) til grunn, har over 61 prosent av velgerne allerede stemt.

Fredag 5. september, som var siste dag for å forhåndsstemme, ble det avgitt hele 201.000 stemmer. Dette var dagen der flest forhåndsstemmer kom inn.

Selve valgdagen er mandag 8. september, men da er det bare mulig å stemme i kommunen man er folkeregistrert i. Forhåndsstemmer kan imidlertid avlegges hvor som helst i landet.

Flest har stemt i Oslo

Av de 1,9 millioner forhåndsstemmene, ble 320.000 av dem avgitt i Oslo, viser tall fra kommunen. Av disse kom rundt 275.000 fra osloborgere, mens rundt 45.000 kom fra personer folkeregistrert i en annen kommune.

Oslo, der 53,2 prosent av de med stemmerett har gjort sin borgerplikt, er en av to valgdistrikt der over halvparten av stemmeberettigede har stemt på forhånd. Den andre er Hordaland, der 51,9 prosent allerede har stemt.

Samtidig er Telemark den kommunen med lavest andel forhåndsstemmer. Bare 37,9 prosent av de drøyt 134.000 stemmeberettigede, avla sine stemmer før valgdagen mandag 8. september.

Ny rekord

Allerede torsdag ble det kjent at det var kommet inn nok stemmer til at rekorden på 1,648 millioner forhåndsstemmer fra 2021 var slått.

Andelen som forhåndsstemmer, har steget gradvis i flere tiår, og den skjøt i været i 2021. Pandemien ble pekt på som årsak til at hele 45 prosent av de stemmeberettigede stemte på forhånd i 2021, en økning fra 29 prosent i 2017.

Samtidig var andelen i kommune- og fylkestingsvalget i 2023 også langt høyere enn ved tidligere valg, selv om pandemien da var over.