16-åring pågrepet etter Strømmen-eksplosjonen

Den pågrepne personen er under 18 år, men over den kriminelle lavalder, opplyser politiadvokat Eirik Braathen i Øst politidistrikt til NRK.

Til VG opplyser politiadvokaten at det er snakk om en 16 år gammel gutt fra Oslo.

– Vi har nylig pågrepet en person vi setter i sammenheng med granatangrepet i Strømmen, sier Braathen.

Ifølge Romerikes Blad skal den pågrepne få oppnevnt forsvarer og bli avhørt onsdag ettermiddag eller kveld.

To andre løslatt

To menn på 18 og 19 år ble løslatt onsdag, etter å ha blitt pågrepet og siktet. De har hele tiden stilt seg uforstående til siktelsen, som lød på fremkalling av fare for allmennheten og grove trusler.

– Det har vært en utvikling i saken gjennom gårsdagen og natten, og mistankegrunnlaget er svekket. Deres bevegelser i området er nøye gjennomgått av oss, og de har rett og slett alibi, sa påtaleansvarlig Eirik Braathen til NTB.

Øst politidistrikt varslet i en oppdatering til pressen onsdag at «det jobbes aktivt med å identifisere rette gjerningspersoner» og at etterforskningen har høy prioritet.

– Det er svært uheldig at en eller flere gjerningspersoner er på frifot, sa Braathen.

Ingen personer skadet

Angrepet natt til tirsdag førte til store materielle skader, men ingen personer ble fysisk skadet. Politiet har tidligere opplyst at de mener et spisested var målet for angrepet, men at de ikke tror eieren var selve målet.

Flere medier har skrevet at politiet undersøker om saken kan ha tilknytning til det kriminelle Foxtrot-nettverket i Sverige.

Hastemøte med ordfører

Ordfører Kjartan Berland (H) har bedt politimesteren om et hastemøte om kriminalitetsutviklingen i Lillestrøm. Det skjer allerede onsdag ettermiddag.

Forespørselen ble sendt til Øst politidistrikt tidlig onsdag morgen etter granatangrepet mot et spisested på Strømmen natt til tirsdag, skriver Romerikes Blad.

Ordføreren sier til avisen at han opplever at kriminalitetssituasjonen eskalerer, og at det blir skapt utrygghet i kommunen.

– Da tenker jeg det er viktig at politimesteren får tydeliggjort for kommunen hva slags ressurser og tiltak som settes inn på kort sikt for å skape den nødvendige roen i lokalsamfunnet, sier han.