14 drept i store russiske angrep mot Kyiv – utenlandske institusjoner rammet

Brannmenn bærer på en person som ble drept i et russisk angrep mot en boligblokk i Kyiv. Jefrem Lukatskyj / AP / NTB

– Det er allerede registrert 14 drepte i det russiske angrepet, blant dem tre barn. Et grusomt og tilsiktet drap av sivile, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på X.

Ifølge det ukrainske luftforsvaret ble det benyttet nærmere 600 droner og 31 raketter i det omfattende angrepet.

Tallet på drepte kan stige når redningsmannskaper gjennomsøker bygninger som ble truffet, advarte innenriksminister Ihor Klymenko torsdag morgen.

– Russland velger raketter framfor forhandlingsbordet. De velger å fortsette å drepe i stedet for å avslutte krigen, skrev Zelenskyj på X tidligere torsdag.

EU-bygning truffet

Blant bygningene som ble truffet i Kyiv, er bygget som huser EU-delegasjonen der. Ingen av de ansatte der ble skadet i angrepet, men EU-president Antonio Costa har delt et bilde på X som viser skader på det som synes å være et kontor.

– Tankene mine er med de ukrainske ofrene, og også med de ansatte ved EU-delegasjonen, hvis bygning ble skadet i dette overlagte russiske angrepet, skriver Costa. Han legger til at EU ikke vil la seg skremme.

– Russlands aggresjon gjør oss bare mer bestemt på å stå med Ukraina og landets folk, skriver Costa.

Også EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen reagerer kraftig på angrepet.

– Nok en natt med Russlands ubarmhjertige bombing der sivil infrastruktur ble rammet og uskyldige mennesker drept, skriver hun i en uttalelse på X. Von der Leyen la til at de EU-ansatte er trygge.

British Council rammet

Også kontoret til British Council i Kyiv ble truffet i angrepene. British Council er en statlig, britisk institusjon for utveksling av britisk språk og kultur og har kontorer i mer enn 100 land.

Kontoret i byen har fått alvorlige skader og blir inntil videre stengt for besøkende, opplyser British Councils Ukraina-gren på Facebook.

– Mine tanker er med alle dem som er rammet av de hensynsløse russiske angrepene mot Kyiv, der British Councils kontor er rammet, skriver Storbritannias statsminister Keir Starmer i en uttalelse på X.

– Putin dreper barn og sivile, og han saboterer fredshåpet. Denne blodsutgytelsen må ta slutt, skriver han videre.

Norge og Frankrike fordømmer

– Vi fordømmer disse angrepene. Russland viser ingen reell vilje til å stanse krigen. Vi oppfordrer Russland til å avslutte krigen umiddelbart. Vårt svar er fortsatt sterk støtte til Ukraina, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til NTB.

Ifølge Eide ser angrepene ut til å ha vært rettet mot energiinfrastruktur og tognettet i Ukraina.

Norges støtte til Ukraina vil kun styrkes ytterligere i takt med nye russiske angrep, heter det i en uttalelse fra Utenriksdepartementet.

– Vi oppfordrer Russland til å avslutte krigen umiddelbart. Vår respons er enda sterkere støtte til Ukraina, heter det i uttalelsen.

Også Frankrikes president Emmanuel Macron fordømmer angrepene.

– 629 raketter og droner på en eneste natt over Ukraina: Dette er Russlands idé om fred. Terror og barbarisme, skriver Macron på X.

– Frankrike fordømmer disse hensynsløse og ondsinnede angrepene på det sterkeste, skriver han videre.

Angrep i Russland

Det meldes også om nye ukrainske angrep mot russiske oljeraffinerier. Ifølge nyhetsbyrået Reuters har slike angrep de siste ukene rammet minst 17 prosent av Russlands raffineringskapasitet. Det tilsvarer 1,1 millioner fat per dag.

De ukrainske angrepene natt til torsdag var rettet mot Afipskij-raffineriet i Krasnodar-regionen og Novokuibjsjevsk-raffineriet i Samara-regionen. Det meldes om branner i begge de russiske raffineriene, og russiske myndigheter sier brannen ved Afipskij-raffineriet er blitt slukket. Omfanget av skadene er uklart.

Over 100 ukrainske droner ble ifølge forsvarsdepartementet i Moskva skutt ned over russisk territorium natt til torsdag.

Flyalarmen gikk også i den russiske Lipetsk-regionen på grunn av ukrainske droneangrep, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Minst 14 mennesker ble drept i de russiske angrepene natt til torsdag, ifølge ukrainske myndigheter. Jevhen Maloletka)

Mange bygninger ble truffet i angrepene, og det er store skader. Jevhen Maloletka / AP / NTB

Politifolk i Kyiv står ved siden av likposer med noen av ofrene for nattens russiske angrep. Jefrem Lukatskyj / Ap / NTB