100.000 av befolkningen er utelatt fra beredskapslageret: – Bevisst diskriminering
70 prosent mener statens beredskapslager for matkorn må inneholde glutenfrie alternativer, viser en fersk undersøkelse gjennomført av Respons Analyse.
Innenriks
Undersøkelsen har blitt gjort på oppdrag for Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) og Norsk cøliakiforening (NCF).
– En trygg og rettferdig matberedskap må omfatte alle. Det er alvorlig at personer med cøliaki og hveteallergi står helt uten beskyttelse dersom krisen rammer, sier Guro Birkeland, generalsekretær i NAAF.
Hun mener Norge har et ansvar for å ivareta hele befolkningen i en krisesituasjon og kritiserer myndighetene for å ha ignorert problemet over lengre tid uten å ta ansvar.
Ifølge NAAF står rundt 100.000 nordmenn utenfor statens matberedskap fordi det ikke finnes glutenfrie alternativer i lageret.
– Dette er en bevisst diskriminering av sårbare grupper. Vi kan ikke akseptere at så mange mennesker holdes utenfor beredskapen, sier generalsekretær Hans Otto Engvold i NCF.
Nå krever foreningene at regjeringen og Stortinget sikrer glutenfrie alternativer i matberedskapslageret.