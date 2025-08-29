Beredskapslageret tar ikke hensyn til personer med cøliaki og hveteallergi. Terje Bendiksby / NTB

Undersøkelsen har blitt gjort på oppdrag for Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) og Norsk cøliakiforening (NCF).

– En trygg og rettferdig matberedskap må omfatte alle. Det er alvorlig at personer med cøliaki og hveteallergi står helt uten beskyttelse dersom krisen rammer, sier Guro Birkeland, generalsekretær i NAAF.

Hun mener Norge har et ansvar for å ivareta hele befolkningen i en krisesituasjon og kritiserer myndighetene for å ha ignorert problemet over lengre tid uten å ta ansvar.

Ifølge NAAF står rundt 100.000 nordmenn utenfor statens matberedskap fordi det ikke finnes glutenfrie alternativer i lageret.

– Dette er en bevisst diskriminering av sårbare grupper. Vi kan ikke akseptere at så mange mennesker holdes utenfor beredskapen, sier generalsekretær Hans Otto Engvold i NCF.

Nå krever foreningene at regjeringen og Stortinget sikrer glutenfrie alternativer i matberedskapslageret.