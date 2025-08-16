100 år med Svalbard: – En enestående raushet her Denne uka feiret Svalbard 100 år som norsk. Samfunnet har en magnetisk tiltrekningskraft for folk som vil noe, mener lokalstyreleder Terje Aunevik (V). Terje Aunevik er lokalstyreleder i Longyearbyen og har bodd på Svalbard siden 1998. Foto: Privat Navn i Nyhetene Kenneth Lia Solberg Journalist Publisert 16.08.2025 - 15:04 Del på Facebook Del på e-post Annonse Gratulerer med 100-årsdagen. – Jo, takk og gratulerer til deg og. Takk, takk. Hvordan synes du torsdagens markering med statsminister og kronprins ble? Hei Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre 5 uker - 5 kroner KJØP Allerede abonnent? Logg inn her venstre svalbard politikk nyheter navn i nyhetene longyearbyen terje aunevik Del på Facebook Del på e-post