100 år med Svalbard: – En enestående raushet her

Denne uka feiret Svalbard 100 år som norsk. Samfunnet har en magnetisk tiltrekningskraft for folk som vil noe, mener lokalstyreleder Terje Aunevik (V).

Terje Aunevik er lokalstyreleder i Longyearbyen og har bodd på Svalbard siden 1998.

Kenneth Lia Solberg
Journalist
Publisert

Gratulerer med 100-årsdagen.

– Jo, takk og gratulerer til deg og. 

Takk, takk. Hvordan synes du torsdagens markering med statsminister og kronprins ble?

