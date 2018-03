Tilbake til åttitallet

Nye Trender

Åttitallet er et utskjelt tiår. Populærkultur og mote fra denne perioden huskes ofte som særdeles glorete og ustilig. Likevel er stilen fra denne epoken noe som resirkuleres med jevne mellomrom, ikke bare klesmoten, men også når det gjelder livsstil - hvordan vi møtes, omgås og ikke minst hvordan vi handler. Alt blir liksom fresht og nytt bare du setter ordet nett foran: som nettshopping og nettdating helt vanlig. Og jammen har ikke treningsstudioene begynt med nett-trening også.

Gjengangere

– Ulike typer type gjennopptakelsesnostalgi dukker opp med jevne mellomrom. Og dersom et produkt eller en aktivitet viser seg å holde mål, ja noen ganger til og med være bedre enn eventuelle nyskapninger, så kan det være at vi tar dem tilbake men i litt ny tapning, sier Runar Døving, professor i sosialantropologi og forbruksforsker ved Høyskolen Kristiania.

Han trekker fram mobiltelefonen og LP-platene som gode eksempler der tidligere produkter som har andre kvaliteter enn nyere produkter som smart-telefoner og fildeling.

– På noen områder må man bare rett og slett innse at moten tar feil. Nå mener jeg ikke at spotify på noen måte er noen dårlig idé, men er du ute et fint format er det mange som hevder at de gamle LP-platene er helt overlegne. Og som telefon var de gamle Nokia.-telefonene klart overlegne dagen smarttelefoner, med batterier som holdt i dagevis, sier Døving.

Nytt på nytt

Videoen var en åttitallsrevolusjon i de norske hjem. Sammen med aerobicsbølgen åpnet det for videokassettene «Jane Fonda’s Work Out». Her kunne alle som ikke hadde anledning til å dra til L.A og trene med Fonda selv følge programmet fra egen TV-skjerm i stua. Typisk åttitallet? Neida. I dag har enkelte treningsstudioer begynt med abonnement for nettrening, slik at de som ikke har tid eller lyst til å gå på studio kan trene hjemme.

Postordre

Postordre – bare smak på ordet. Såkalt katalogshopping var stort på åttitallet, blant mødrene våre, og de handlet på Ellos. I tillegg ble postordre assosiert med mer useriøse aktører som av og til sendte obskure brosjyrer i posten der du kunne få kjøpt rare og helt unødvendige ting til hjemmet. I dag er netthandel i ferd med å ta over hele forbruksadferden – det er helt akseptabelt og i mange tilfeller også anbefalt å handle på nett. Ofte er utvalget på nett større enn i fysiske butikker. Dette er nytt, men ikke for alle, i følge Runar Døving.

– Men du må huske at for folk i for eksempel Karasjok har dette nesten alltid vært tilfelle – at et er færre fysiske butikker å velge mellom. Og på landsbygda har det å handel på postordre – og i dag nett – ikke hatt samme negative fortegn som i større byer, sier Døving.

Nettshopping, vår tids postordre. Foro: Robert Schlesinger / NTB scanpix

Noen som passer for meg

Åttitallets cafékultur var også en sjekkearena. Likevel hendte det at folk fant seg kjæreste gjennom kontaktannonser av typen «Noen som passer for meg» i Dagbladet. Dette våget man selvsagt ikke si til noen fordi det var litt taperaktig og forbundet med «folk som ikke kunne få deg noe». I dag surfer folk på nettsteder Tinder og Sukker og snakker åpent om det uten å rødme.

– Her er det helt åpenbart skjedd en holdningsendring. Om det først og fremst skyldes endringer på teknologifronten eller om det skyldes kvinnefrigjøringen eller andre strukturelle forandringer i samfunnet er ikke godt å si. At det fortsatt er et visst hierarki i sjekkeverdene er ingen hemmelighet og med en datingside der alt blir satt i system kan det forenkle prosessen uten at det blir til sjenanse for noen, sier Runar Døving.

Tinderfester er blitt vanlig blant folk som nettdater. Foto: AP Photo/Jenny Barchfield

– En større aksept for nettdating har for eksempel også åpnet for at spesielt menn som har vanskelig for å finne seg en partner i lokalmiljøet kan søke seg til andre land i verden for å finne seg en kjæreste, men denne form for dating har ennå ikke blitt helt akseptert, sier Døving. Han mener det fortsatt er en viss skepsis forbundet med nettdating.

– All form for lett tilgjengelighet er til alle tider blitt møtt med en viss skepsis. Da telefonen kom for eksempel, fryktet man at dette ville føre til at kvinner ble lett tilgjengelige og ville forringe samfunnsmoralen. Og mobiltelefoner har åpnet for en ny form for utroskap der man i all hemmelighet kan utveksle tekstmeldinger og bilder uten at partneren vet om det, sier Døving til Dagsavisen.