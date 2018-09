Ny forskning: Dating-apper endrer hva vi syns er pent

Nye Trender

– Man kan argumentere for at internett får folk til å endre på hva de syns er vakkert kjappere enn noen sinne før i menneskets historie, sier Haiyang Yang til BBC.

Han er ifølge den britiske allmennkringkasteren universitetslektor («assistant professor») ved prestisjeuniversitetet John Hopkins i USA, og dessuten forfatteren av en studie som viser at hva vi opplever som vakkert, avhenger av andre menneskers meninger, trender og moter. Om det for eksempel er på moten med skjegg, vil flere oppfatte det som attraktivt enn om det ikke er på moten.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Det forskningen viser, er ifølge Haiyang Yang og kollegaene at det vi opplever som attraktivt med andre mennesker ikke bare endrer seg med moter og trender, men faktisk endrer seg etter hva vi nettopp så.

Sagt på en annen måte: Om man ser på to bilder etter hverandre, og rangerer personen på det første bildet som «pen», øker sannsynligheten for at vi rangerer også personen på det andre bildet som pen. Det gjelder også motsatt: Synes man at det første bildet viste en mindre pen person, er det mer sannsynlig at personen på det neste bildet også oppleves som mindre pen enn om vedkommendes bilde ble vist etter bildet av en person man synes er pen.

Les også: Nå starter kanskje drittsesongen i USA

En studie ved University of Sydney viser mye av det samme. Det handler om hvordan hjernen håndterer informasjon, sier Jessica Taubert til BBC. Hun er forfatteren av en studie av dette ved University of Sydney.

– Hjernen klarer ikke å prosessere all informasjonen som flommer inn synskanalen, så den lager snarveier der den kan. Hjernen bruker tidligere hint så den slipper å analysere hvert eneste tilfelle, sier hun.

Dette påvirker hvordan folk oppfatter andres profilbilder i dating-apper som for eksempel Tinder. Folk sveiper fort gjennom en lang rekke bilder, uten at hjernen helt rekker å analysere hvert enkelt bilde. Ifølge University of Sydney-studien betyr det at vår vår oppfatning av hva som er vakkert endrer seg raskere enn noen sinne.

Les også: Vi anmelder «Månelyst i Flåklypa»

For mange er det imidlertid en fordel, ifølge en studie ved Stanford University. Ifølge BBC viser denne at vi oftere syns folk er pene om vi kun ser dem i et kjapt glimt, uten mulighet til å studere bildet nøyere. Hjerneforsker David Eagleman og medforfatter i studien forklarer den med evolusjon:

– Det er bedre for artens overlevelse om vi tror at noen er pene og sjekker en ekstra gang, enn om vi avskriver andre for kjapt. Samme effekten ser vi i dating-apper. Det er tryggere å sveipe mot høyre og se om vi er en match, og så bekrefte at du fremdeles liker personen, enn å sveipe mot venstre og gjøre feil. Alle har vel hørt om den perfekte partneren noen sveipte venstre på ved et uhell, sier han til BBC, med henvisning til Tinders system der man sveiper mot høyre på bilder man liker, og mot venstre om man ikke liker den andres profilbilde.



Les også: Nå får ikke kirken vite om babyen din lenger