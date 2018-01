Nye Trender

Se Tornys egen, alternative reklamevideo lenger ned i saken!

Torny Hesle er kreatør i reklamebyrået The Oslo Company, og mamma til en gutt på ett år. Det var mens hun gikk hjemme i mammapermisjon at hun begynte å irritere seg over den tydelige kjønnsinndelingen i H&Ms barneavdelinger. Der hang søte rosa klær med prinsesser og glittermotiver i jenteavdelingene og tøffe hettegensere med dinosaur-trykk i gutteavdelingene.

– Hvordan kom du på å lage en alternativ reklamekampanje?

– Ideen oppstod i samarbeid med min kollega Ingrid Lea etter at jeg hadde konfrontert Hennes og Mauritz’ på Facebook, og mottatt et standard høflig svar der de takket for innspill og la til at alle var velkommen til å handle i hvilken avdeling de ville, sier Hesle til Dagsavisen.

– Men jeg så at min henvendelse hadde fått mange likes, så jeg klarte ikke å la det ligge, jeg måtte gjøre noe mer.

Ønskereklamen

Sammen bestemte mødrene seg for å lage en alternativ reklamekampanje med en reklamefilm og bilder for den svenske kleskjeden. Der lot de barna til venner og bekjente posere iført klær plukket fritt på tvers av avdelingene.

– Vi tenkte at hva om vi tok dette ett skritt videre og lagde den reklamen vi skulle ønske oss at de hadde laget? Så gjorde vi det, kontaktet dem igjen og sa: vær så god, her har dere en reklamefilm som dere kan få av oss, som framstiller barn slik forbrukerne ønsker det.

– Hva slags respons fikk dere?

– De har sagt at de synes budskapet er flott, og at det er et innspill som de ønsker å ta med seg videre. Men vi fikk ikke inntrykk av at de ønsker å bruke materiellet vi har laget, sier Torny Hesle.

Forbrukermakt

Torny Hesle synes det er rart at kjeder som er så trendbevisste fortsatt sitter så fast i gamle ideer om kjønn og kjønnsroller.

– Alle taper på en så klar og gammeldags kjønnsdeling. Jenter kan vel også like dinosauruser? Og hvorfor skulle ikke en gutt like å pynte seg meg glitter? sier Hesle. Og mange er enige – hittil er videoen blitt delt 6000 ganger, likt over 7400 ganger og har 476.000 visninger.

– Vi lever i en ny tid der forbrukerne kan ytre seg fritt i sosiale medier og dette har påvirket mye av markedsføringen som er rettet mot voksne. Hvorfor skal kjedene da være bakpå når det gjelder barn? undrer Hesle. Hun har spekulert i at årsaken kan være at Hennes og Mauritz er en global kjede som velger å holde seg til en markedsføring som går hjem i de fleste land og kulturer. Og at de i tillegg tjener nok tjener godt på at alle må ut og kjøpe nye klær når lillebror kommer og ikke kan arve av storesøster.

– Men vi skal da ikke slutte å jobbe for likestilling selv om vi i Skandinavia er langt fremme sett i et globalt perspektiv. Vår kampanje har heldigvis også høstet likes fra folk i Spania, Tyskland, Kina, Tyrkia, Georgia og Vietnam – så det er tydelig at dette engasjerer folk over hele verden, sier Torny Hesle.