To av motebransjens største fotografer, Mario Testino og Bruce Weber, er suspendert fra å jobbe i motemagasiner som Vogue etter beskyldninger om at de har trakassert og utnyttet mannlige modeller og assistenter, skriver BBC .

En rekke anklager mot de to ble omalt i en artikkel i New York Times.

Nekter

Weber nekter for å ha gjort dette, mens Testinos advokater hevder at kildene for påstandene ikke er troverdige.

Modelle Ryan Locke, som jobbet med Testino på Gucci-kampanjer, beskriver fotografen som et seksuelt rovdyr.

Assistenten Hugo Tillman siser Testino tvang han ned på en seng, før noen andre kom til og fjernet Testino.

Sjokkert

Weber har, via sine advokater, kommet med en uttalelse der han sier han er: «Sjokkert og lei meg meg for de hinsides beskyldningene mot meg, som jeg absolutt benekter».

Testino, som har fotografert kjendiser som Kate Moss, Madonna og den britiske kongefamilien, senest prins Harry og Meghan Markle, blir beskyldt av 13 modeller og asstsistenter for å ha trakassert dem.

Utgiver av Vogue, Conde Nast, sier de ikke vil jobbe med noen av mennene med det første.

Redaktør i Vogue, Anna Wintour, som også er Art Director i Conde Nast, sa i en uttalelse at påstandene «har vært vanskelige å høre og hjerteskjærende å kornfromtere».

Andre magasiner Conde Nast står bak inkluderer GQ og Vanity Fair.