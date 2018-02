India gir gratis pupper til fattige kvinner

Nye Trender

Tusener av fattige kvinner i den indiske delstaten Tamil Nadu har fått tilbud om gratis brystkirurgi, inkludert implantater.

– Hvis en fattig kvinner ønsker å se vakker ut, vil vi støtte henne økonomisk, enten det gjelder medisinske inngrep eller rene skjønnhetstiltak. Alle kvinner har rett til å se vakre ut, sier delstatens helseminister C. Vijayabaskar.

Den sørlig beliggende delstaten er kjent for sin populistiske grep. Tidligere har myndighetene delt ut vannflasker, geiter, bærbare datamaskiner, sykler og andre hjelpemidler i hverdagen.

Tamil Nadu står høyt på listen over delstater med godt utviklet helsevesen, langt foran det nedslitte og utarmede systemet som preger mesteparten av det gigantiske landet.

Kritikere sier at myndighetene sløser bort penger på skjønnhetsinngrep istedenfor å satse på behandling av alvorlige sykdommer.

Kosmetisk brystkirurgi er på moten over hele India, og prisen ligger på et sted mellom 18.000 og 32.000 kroner, en årslønn for indere flest.

NTB