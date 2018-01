Nye Trender

Nivået på norsk klesdesign er høyere enn noen gang. Det vitnet både det som ble vist Oslo Runways paraply, og de designerne som inviterte til off schedule-visninger rundt om i byen i helgen. Mangfoldet er også tilstede, med alt fra råkommersielle kolleksjoner som Tom Wood og byTimo til de mer edgy uttrykkene som Michael Olestad, Mari Nordén og Black Rat. Og vi har nykommere som Aleksander Sahr som våger å utfordre. Men, er det mulig å leve av motedesign i Norge?

– Nei. For øyeblikket tror jeg ikke det er mulig. Men designerne kan bruke Norge som et testmarked. Deretter bør de ekspandere til resten av Skandinavia, før man omsider søker ut til et internasjonalt marked, der USA nok må sies å være den hellige gral, sier Omi Chowdhury.



Tom Wood

Mister egenart

Chowdhury jobber som fotograf for magasinene Deux Paris og Vogue Italia, og det er andre gang han besøker Oslo Runway. Han synes det er mye spennende å se her men understreker at alle som vil overleve i motebransjen bør tenke globalt.

– Selvfølgelig kan de som vil være i Norge velge å jobbe på andre, mer kommersielle områder, for eksempel på designavdelingene til store kjeder og så videre, men med den pris at man mister sin egenart som designer, sier Omi Chowdhury.

Koster å følge drømmen

Også NRKs Christian Scharning, som har laget «This Is It», en splitter ny dokumentarserie om norske designstudenter som kommer på NRK i april tror på norsk design.

– Jeg er helt sikker på at det går an å overleve som klesdesigner i Oslo. Men å leve fett? Det er en annen sak. Følger man drømmen sin kreves det mye pågangsmot og billig mat. Og så er det noen som er så heldige at de lever godt av dette, men de er relativt få, som har mye å gjøre med at det er få støtteordninger og at mote ikke blir tatt seriøst som en kulturell uttrykksform, sier Christaian Scharning.

Kortreist mote

Men Norge mangler fortsatt selve produksjonssystemet. Dette har vært den store utfordringen for norske klesdesignere i alle år fordi det er kostbart å reise ut å få laget prøvekolleksjoner og kolleksjoner, spesielt for de som ikke produserer i stor skala.

Dig har stadig flere begynt å fable om å få produksjonsbiten tilbake til landet.

– Ja, det skjer allerede, mener Tone Skårdal Tobaisson, redaktør for nettmagasinet Nice Fashion.

– Mange tror all klesproduksjon er flyttet ut av Norge og at all tekstilindustri er borte. Men det finnes mange små og mellosmstore bedrifter rundt omkring i Norge som både spinner og vever og strikker. Så at vi i likhet med kortreist mat også kan snakke om en framtid med kortreist mote, det er jeg helt sikker på, sier Tobiasson til Dagsavisen.