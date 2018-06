VIF og LSK møtes til et ekte hatoppgjør

Vålerenga har ingen hatobjekter i Oslo by. De vil egentlig være venner med alle. De savner oppgjørene mot Lyn som fylte Ullevaal stadion, men som rivalisering var det mest sjablonger rundt øst mot vest. I dag er den gamle Lyn-klippen Tommy Berntsen sentral rundt Vålerengas rekruttlag.

Men med Lillestrøm er det helt annerledes. Mange har prøvd seg på sosiale analyser av årsakene. For her er stemningen litt mer hatsk, men nærmer seg heldigvis ikke svenske tilstander rundt oppgjørene mellom Stockholmslagene.

Jeg mener Lillestrøms inntog i norsk toppfotball på 70-tallet skapte dagens liksom-hat. Med Tom Lund som lokomotiv valset Lillestrøm over alt og alle, men aller viktigst var at de hentet profiler fra Oslolagene Vålerenga og Skeid. Det skapte sterke følelser den gang da ekte VIF-gutter som Rune Hansen og Terje Olsen plutselig spilte i gult og svart. Med Ivar Hoff som leder, med høye sigarer og hvite dresser, utfordret Lillestrøm den bestående tryggheten i norsk fotball. Det rystet til og med grunnmuren på VIF-brakka.

Vålerengas Daniel Fredheim Holm under eliteseriekampen mellom Vålerenga og Lillestrøm på Ullevaal stadion i 2014. Foto: Audun Braastad/NTB scanpix

Siden ble det snudd. To oppgjør i cupfinalene med en seier til hver snudde mye. Lillestrøm har ikke tatt seriegull i dette årtusenet, det har VIF. Og ifølge Kjetil Rekdal er dette «hatet» nå sterkere i Lillestrøm enn på Oslo øst. Det er antakelig riktig.

I dag er fotballspillere handelsvare, men det er liten utveksling mellom Vålerenga og Lillestrøm. Etter at støyen hadde lagt seg litt på 70-tallet, inngikk klubbene en stilltiende avtale om å holde seg unna hverandre. Her er det fortsatt slik at man må tenke seg om hvis tilbudet skulle komme. Kunne Frode Kippe spilt for VIF? Nei. Selv hos en rekke spillere ligger rivaliseringen oppe i dagen. Og det ble støy på Romerike da Rælingens toppalpinist Henrik Kristoffersen avslørte at han var VIF-supporter.

Ronny Deilas forrige klubb var Celtic. Rivalen der heter Rangers. Du kan gange dagens oppgjør på Intility med hundre for å komme dit. Da handler det om kultur og religion i tillegg.

Vålerenga–Lillestrøm i ettermiddag, Liverpool–Real Madrid i kveld og Rosenborg–Brann i morgen. Ja, noen kamper er større enn andre.