Vi trenger ikke rød asfalt på beste vest

Jeg er så ubeskjeden at jeg hevder å vite hva jeg snakker om; jeg bodde i flere år i Gyldenløvesgate nesten helt oppe ved Frognerparken. Jeg syklet hver morgen ned mot byen under trærne til skolen jeg gikk på, og senere til universitetet, mens jeg plystret for meg selv uten å ha hendene på styret.

Å sykle uten hendene på styret er ikke sånt man gjør i alle gater. Og aldeles ikke i gater med mye hull i asfalten eller brostein. Jeg bare nevner det for lesere som ikke er kjent med problematikken.

Naturlig nok syklet jeg Gyldenløvesgate opp igjen løpet av ettermiddagen. Det ble en vane det også etterhvert, som alt annet.

Den gang som nå var ikke Gyldenløvesgate spesielt mye trafikkert. Bilene til dem som bodde i området stod pent og pyntelig parkert langsetter veien, ettersom det var lite garasjer og parkeringsplasser å finne i området ellers.

Sånn er det fremdeles.

Plaget dette oss syklister?

Nei.

For vi kunne jo sykle både på fortauet og i gaten, alt ettersom. Noen syklet til og med på stien mellom de to radene med trær i midtrabatten. Det var bare moro.

Syklistaksjon 2019 anmoder derfor Byrådet om å stanse planene om å anlegge sykkelfelt med rød asfalt i Gyldenløvesgate med det samme.

Heller ikke sykkelfelt med vanlig svart asfalt er det noe som helst behov for, mener vi syklister.