Vi sykler til påskefjellet i år

Hva skyldes denne lite bærekraftige forglemmelsen av fremtidens kanskje aller viktigste transportmiddel? Det som jo nettopp kan redde den norske hyttekulturen fra å ende i historiens utedo?

Kan det være at man finner det lite praktisk og hensiktsmessig å sykle til fjells?

Dette må i så fall beskrives som påfallende defensivt i forhold til det som Fremtiden i våre hender godt vet må til for å hindre en klimakatastrofe og et fullstendig miljømessig sammenbrudd for jorden og dens befolkning.

Det grønne skiftet vil kreve mer av oss enn å skifte sokker. Det er en sannhet som ikke lar seg diskutere.

Selv har vi derfor i år lånt bort bilen til naboen og sykler til fjells. Vi konstruerte lett en praktisk lastesykkel ved noen enkle grep.

Fremgangsmåte:



1. Finn frem den gamle trillebåren fra skjulet i hagen, garasjen eller kjelleren.

2. Fest den med litt ståltråd til din tursykkel.

3. Last opp med ski, vin, frukt og godt lesestoff.

Dette trenger du: Sykkel, trillebår, ståltråd.



Pris: 0 kroner



Tips: Dra avgårde allerede nå, så du ikke går glipp av påskeskirennet på Påskeaften.



God tur!



Pål H. Christiansen

Talsmann for Syklistaksjon 2019 og tidligere medlem av Syklistens Landsforening.