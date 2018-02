Vi har 35 medaljer. Har vi noen å gi bort? Det er kineserne som spør.

Det er jo ganske naturstridig at verdens mest folkerike nasjon ikke hadde fått fram en eneste gullvinner før Wu Dajing slo til på skøyter kortbane torsdag. Om fire år inviterer de til OL-fest i Beijing. Norge vasser i medaljer og har tangert gullrekorden fra Salt Lake City på 13. I antall medaljer totalt har et norsk lag levert tidenes beste.

Det er en betydelig seier for Olympiatoppen. Men det er også en utfordring for deres strategi: Eksport og import av kunnskap. Derfor er åpenheten fra Olympiatoppen ved Sognsvann helt vesentlig i fortsettelsen. De første norske trenerne er allerede ansatt i Kina for å ruste opp langrennssatsingen. Måten disse håndplukkete skitalentene er vervet på kan antagelig problematiseres. Men det blir interessant å se hva kinesiske løpere leverer i Beijing i 2022.

Den norske toppidrettssuksessen er basert på kunnskap på tvers av idrettene og internasjonalt samarbeid. Idretten er global. I går var Polen lenge i medaljekampen i skiskyting med deres norske trener Tobias Torgersen på standplass. Treneren for britenes langrennslandslag kommer fra Lyn. Der hadde Hans Kristian Stadheim årets langrennskomet Simen Hegstad Krüger som sin elev. Fredag går Håvard Holmefjord Lorentzen for ny sprintmedalje på skøyter. Treneren er Jeremy Wotherspoon, tidligere toppsprinter fra Canada. Eksemplene er mange flere.

Og det var jo fascinerende bilder da vi fikk se Ole Einar Bjørndalen jobbe for Hviterusslands gull i skiskyting i går. Men nå har det samarbeidet noe mer ved seg enn sportslig utveksling. Familien Domratsjeva/Bjørndalen kommer også fra disse lekene med et OL-gull. Det skjedde i Domtarsjevas antagelig siste OL-renn. Enkelte ting bare går opp til slutt.

Åpningshelgen møtte jeg en utsendt fra Beijings tallrike delegasjon som hadde registrert at Norges OL-ambisjon var 30 medaljer. - Har dere noen å gi bort?, spurte han smilende. 2022-lekene er de Oslo planla, men som ble stanset i Høyres stortingsgruppe. Det var kanskje like greit. Et OL på hjemmebane nå kunne blitt i meste laget.

Det er alltid slik at et lands suksess skaper nysgjerrighet. Det bør være et varemerke for norsk toppidrett at den er åpen for alle som vil se. Det gjøres delvis allerede. USAs første langrennsgull for kvinner kommer i kjølvannet av Jessica Diggins mange treningstimer i Norge.

Nå gjenstår de to langdistansene i langrenn og tidlig lørdag morgen gjør Martin Johnsrud Sundby enda et forsøk på å få en individuell tittel i VM eller OL. Men nå virker han ikke fullt så stresset. Martin har åpenbart lyst til å forlenge karrieren. Kanskje ikke morgendagens OL-femmil blir den siste likevel.

Også han vil til Kina. Tar Norge nærmere 40 medaljer der? Kanskje det kommer en nyutdannet langrenns-kineser og slår ham. Du bør benytte sjansen i morgen, Martin.

OL avsluttes selvsagt med Marit Bjørgen søndag morgen. Hun skal ikke til Beijing. I hvert fall ikke for å gå skirenn.