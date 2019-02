KOMMENTAR

Onsdag reiser laget på treningsleir til Marbella etter at vinterøkta er over i LSK-hallen. De håper Intility Arena er klar 1. mars, den blir ikke tint opp en dag før for det har ikke klubben råd til. Energiforbruket på den nye stadion belaster, vinteren var for kald og sommeren for varm.

Men energiforbruket i laget er viktigere. Alle i og rundt Vålerenga vet at den dagen enheten fungerer, og man vinner noe så sjeldent som tre kamper på rad, kan potensialet utløses.

Hvordan ser det ut nå? Etter salget av toppscorer Sam Johnson, et salg som satt langt inne, er kortene lagt. Hva må de forsterke?

Vålerengas nye offensiv ser nå slik ut: Matthías Vilhjálmsson skal erstatte Johnson. Deyver Vega blir lagets nye høyrekant. Chidera Ejuke flyttes inn og er nå blitt prøvd i tierrollen bak spissen. I første omgang mot Mjøndalen så det riktig bra ut. Bård Finne er fortsatt lagets mest målfarlige spiller, med sine litt frie vandringer på venstrekanten.

Vilhjalmsson er en kraftpakke, han var fjerdevalg i Rosenborg og har vært mye skadet. Vega kom til VIF fra Brann med skade og har ennå ikke spilt et eneste minutt i blå tekstiler. Skal Vålerenga innfri sine egne målsettinger og supporternes krav, må disse to vise seg som suksesskjøp.

I kampen om å bli Mohammed Abus makker sentralt leder i dag Magnus Lekven. Det er god konkurranse om den plassen. Lekven har brukt vinteren godt.

Ronny Deila ønsker seg en opplagt førsteellever, men med utfordrere som når som helst kan hoppe inn i rollene. Felix Horn Myhre utfordrer Lekven og Magnus Grødem kan ta flere roller offensivt. Hvis ikke Vega slår til, er Aron Dønnum klar. Og hvis Ejuke ikke funker i posisjon bak spissen, er svenske Erik Israelsson der.

Neste motstander er Dynamo Kiev i Marbella ørdag.