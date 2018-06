Vålerenga er blitt sterkere og tøffere

Vålerenga ble det første laget som hindret Brann i å score på sin hjemmebane i år og VIF har nå ett tap på sine ni siste seriekamper. Det er derfor de nå bare er fire poeng fra medaljeplass i Eliteserien.

Måten laget framsto på på Brann stadion imponerte også Brann-treneren, selv om han var irritert over at laget hans ikke vant en kamp der de skapte seks målsjanser. Men han vet også at et par av VIFs sjanser var vel så store, ikke minst muligheten til Sam Johnson på overtid.

Ronny Deila og Lars Arne Nilsen har lik filosofi på ett område: De vil ha spillere i stallen som tåler mye trening og som kan spille tre kamper i uka. Det fikk vi se i Bergen. Der andre lag har blitt mørnet og gått opp i liminga mot et intenst hjemmelag, holdt VIF stand i duellene og utfordret også Brann i lange perioder som ingen andre har gjort på denne arenaen før i år.

Å presse høyt (gegenpress i Jürgen Klopps vokabular) krever samhandling og utholdenhet. For det holder ikke at det gjøres individuelt, skal det fungere må kollektivet jobbe sammen. Det mest fascinerende på Brann stadion var da VIF-spillerne presset Brann til å gjøre feil nesten helt ned på egen dødlinje.

Mandag kom VIF hjem fra Bergen, onsdag er det ut på tur igjen når de møter Tromø i cupen torsdag, samme dag som fotball-VM åpner. Så er neste serieoppgave Rosenborg på Lerkendal. Laget er på «Norge Rundt-turne» til tre av landets vanskeligste bortekamper.

Etter RBK venter Bodø/Glimt og Molde før Eliteserien tar nesten en måned (!) ferie. For VIF hander det bare om å holde intensiteten oppe, ikke minst på treningene på Intility arena. De har vært mer kraftkrevende enn noen gang før. Er det det vi nå ser i kampene?

Brann - VIF var en av årets tøffeste kamper og den beste 0-0-kampen i år. Den gikk på naturgress. Det er en annen diskusjon. Men det ligger et element av noe der....

VIFS neste kamper:

Torsdag 13. juni: Tromsø - VIF (4. runde i cupen)

Søndag 24. juni: Rosenborg - VIF

Lørdag 30. juni: VIF - Bodø/Glimt

Søndag 8. jui: Molde - VIF

Deretter tar Eliteserien pause til søndag 5. august.