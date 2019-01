Tre tapere

Herlovsen har en arbeidsavtale med Vålerenga, men trener for seg selv hjemme i Fredrikstad mens hun er sykmeldt. Kommende uke starter landslaget sine VM-forberedelser på La Manga i Spania og Herlovsen er innkalt. Der kan hun ikke stille så lenge hun er sykmeldt hos sin arbeidsgiver.

Vi kjenner ikke detaljene i konflikten, det ønsker heller ikke partene å belyse, men det skal være faglig uenighet mellom VIF-trener Monica Knudsen og Herlovsen. De to har blant annet et suksessfullt samarbeid i LSK Kvinner bak seg der de vant titler sammen.

Mens konflikten er uløst grubler landslagssjef Martin Sjögren om hvilken offensiv strategi han skal klekke ut. Per i dag er Ada Hegerberg uaktuell til VM og akkurat nå er spilleren som sendte Norge dit, Isabell Lehn Herlovsen, så fortvilet at hun vurderer å legge opp.

Det første som må gjøres er å hindre det. Så synes det ganske opplagt at en klubb ikke kan beholde en spiller som ikke ønsker å spille for dem. Men her handler det om en kontrakt som i såfall må utløses og en økonomisk løsning begge parter kan leve med. Det er den prosessen som pågår nå.

Herlovsen trenger en klubb å spille for. Hun må være motivert og klubben må ønske henne. Der er det ingen løsning foreløpig.

Monica Knudsen forlenget nylig kontrakten med VIF ut 2020-sesongen og har forsterket laget med en av Toppseriens beste spisser, kamerunske Ajara Nchout Njoya, som ble nummer to på toppscorerlista i fjor med 15 mål for Sandviken.

VIF har skaffet seg ny spiss, men det er ikke like enkelt for landslaget. Tidligere landslagssjef Eli Landsem er sportssjef for VIFs damelag. Løser hun floken?