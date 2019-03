Slik bygger du din egen lastesykkel

Miljøkonsekvensene og C02-avtrykket som følger av sykkelsatsingen i Oslo blir ikke tatt alvorlig nok. Når 20 prosent av Oslos befolkning skal sykle og mange av dem har flere sykler hver til ulik bruk, får vi en ressursbruk av en annen verden (import kan vi bare glemme, som grundig belyst i et tidligere innlegg her i Dagsavisen Nye Meninger).

Det er uunngåelig at vi istedenfor å kjøpe kostbare og fancy ellastesykler, for eksempel, må bygge om våre gamle sykler selv med lasteplan av gjenbrukte gamle planker. Gjerne fra de mindre trehusene som rives for å bygge høyblokker over store deler av byen.

Dette skal jeg komme tilbake til ved en senere anledning.

Denne gang skal jeg vise hvordan vi ved gjenbruk av gamle pol- og mineralvannskasser av tre enkelt kan få hentet vår rødvin på Polet på Briskeby eller andre steder uten å måtte ta bilen og dermed sperre for syklister ved å parkere på rød asfalt, slik undertegnede kom til å gjøre her om dagen.

Fremgangsmåten er som følger:

1. Jeg fant frem den litt strippede Diamantsykkelen etter svigerfar fra kjellerboden (hans barnebarn har hatt stor glede av denne i perioder i miljøhovedstaden Oslo).

2. En av de mange trekassene vi har spart på fra langt tilbake, og som formodentlig har blitt brukt til LP-plater i flere tiår inntil de ble gjemt bort, passet perfekt på stangen, ettersom det er et mellomrom mellom plankebitene i kassebunnen.

3. Jeg plasserte kassen på stangen og fikk hjelp til å holde den rett.

4. Surret deretter kassen fast i sykkelrammen med litt ståltråd.

Ferdig!



Dette trenger du: Sykkel, trekasse, ståltråd.



Pris: 0 kroner.



Pål H. Christiansen

Talsmann for Syklistaksjon 2019 og tidligere medlem av Syklistens Landsforening.