På femmila finner vi OL-troppens mest lojale

Kanskje er han langrennstroppens mest anonyme og beskjedne utøver. Kanskje var det han det var lettest å sette ut. Hans Christer Holund startet OL med bronsemedalje på tremila. Så var han elleve sekunder fra ny medalje på den halve distansen. Så ble han satt ut av stafettlaget og i praksis fratatt et gull. Holund bet det i seg, men hadde det vondt. Var dette rettfferdig? Ingen kritikk av trenere eller ledere, og i hvert fall ikke lagkameratene, inkludert mannen som fikk plassen hans, Didrik Tønseth. Han støttet dem på hver eneste etappe i stafetten som endte i en ny norsk fest.

Holund er ikke som alle andre. Han hadde nesten gitt opp karrieren da han merket at det begynte å stange i Nittedal. Han trente alene. Han trente stort sett på samme måte. Så skiftet han klubb til Lyn der han de siste årene har tatt NM-gull i stafetter sammen med blant andre Simen Hegstad Krüger. Men når Lyn vinner norske NM-stafetter i langrenn, sprenger ikke det lydmuren. Det er i Trøndelag skihegemoniet har vært. Når Lyn har vunnet har det vært større fokus på hvordan Petter Northug gjorde det på sin etappe.

Holund var en av dem som ble utsatt for den omtalte Northug-hetsen i fjor høst. De løperne som ikke hadde vinnerskaller. Om Holund ble sint? Neida. Han var enig. Og i et intervju med undertegnede skamroste han Petter Northug som inspirasjonskilde. Northug sa fra seg plassen på femmila i fjorårets VM i Lahti. Holund fikk sjansen. Mange syntes det var akseptabelt at han gikk inn til 10. plass. Men ikke han sjøl. Han fikk dårlig samvittighet på vegne av Northug.

På den berømmelige åpningsdistansen der han sikret tredobbelt norsk, lot han kameraten Simen Hegstad Krüger gå i fred da rykket kom. Holund innrømmet etterpå at han kunne fulgt ham i rykket, men oppdraget var da ikke å dra andre konkurrenter opp. Holund påsto ikke at han kunne vinne tremila, men han kunne tettet luka.

Det store prosjektet hans er å vise at han er mer enn en kø-løper. Han vil ike bli nummer ti. Han vil være mer offensiv. Han har utfordret både trenere, seg selv og treningsgdagboka. Han vil sprenge felt i stykker for han er jo ingen spurter. Der han han felles interesser med tre av de største favorittene lørdag, Aleksej Poltoranin, Ivo Niskanen og Dario Cologna. Og selvsagt rivalen fra Røa, Martin Johnsrud Sundby.

Holund er kanskje OL-troppens mest lojale utøver, han er i hvert fall på pallen. Men lørdag morgen, klokka 06.00 norsk tid, kan du bare tenke på deg sjøl, Holund. I hvert fall i et par timer. Det får du lov til da.

PS. Resten av det norske laget består av Niklas Dyrhaug og Emil Iversen