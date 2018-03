Nord-Korea i vinter-Paralympics. Ny milepæl

Etter at ilden ble slukket har sørkoreanske politikere vært på besøk i nord og det er et faktum at dialogen mellom de to landene er bedre enn på lenge. Hva som kommer ut av det, gjenstår å se. Men dialog er bedre enn det motsatte.

At Nord-Korea velger å delta for aller første gang i vinterversjonen er også et signal som tas positivt imot i sør, og også er en gest til arrangørene i Pyeongchang.

Kanskje det også gir oss mer kunnskap om hvordan Nord-Korea behandler sine handikappede utøvere? Det er bare to av dem vi får se i Paralympics. De to inviterte er langrennsutøverne Ma Yu-choi og Kim Jong-hyon. Begge debuterte i verdenscupen i januar. Sportslig er ikke andre kvalifisert ettersom Nord-Korea ikke har hatt noe satsing på dette. I sommer-Paralympics deltok de i både 2012 og 2016.

For idretten er det en ny seier på den globale scenen. For få måneder siden var det helt i det blå om Nord-Korea ville delta i noen av disse arrangementene.

Paralympics blir også et OL i miniatyr i forholdet til Russland. Nasjonen er utelatt også her, men 30 russiske utøvere er invitert for å konkurrere under betegnelsen NPA (nøytrale paralympiske atleter). Så Russland vil i arkivene stå med navnene OAR (vinter-OL) og NPA (Paralympics). Russiske folkevalgte og medlemmer av Russlands paralympiske komité vil ikke få være til stede under lekene. Det er store spenninger mellom Russland og resten av verden.

Slik manøvrer idretten seg videre midt i sine interne og eksterne konfliktområder. Men på startstreken står alle noenlunde likt.