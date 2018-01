Når fotballspillere tjener millioner er det vi som må ta regningen

​Når er nok penger nok? En million? Ti millioner? Ti Milliarder?

Overgangsvinduet er åpent og da blir det gjennomtrekk i klubbene. Januar er en travel måned på overgangsmarkedet og i England sitter pengene løst. Såpass løst at det er provoserende.

Pengene er helt bananas, lønnskravene likeså. Det er en stund siden klubbfølelsen var synlig hos spillerne. At klubben gikk foran deg som individ og at det er laget som vinner pokaler. Men ikke minst; lokale spillere. Noen finnes, som Kane og Rashford, for eksempel og det er disse spillerne som er grunnlaget for en stor lokal tilhengerskar, en skare som finansierer fotballen. Men når man hører lønnskravene til Arsenals Alexis Sanchez, er det så jeg kaster opp i munnen.Ifølge britisk presse skal han kreve fire millioner kroner i uka og 160 millioner kroner for å skrive under, noe som er helt bak mål.

Jeg tror ikke det er noe annet enn forfengelighet han vil ha mest mulig. Sanchez vil mer enn gjerne kjøre inn på parkeringen ved feltet i en Ferrari og alle de andre på laget vet at det er du som tjener mest. Det er du som er mest verdt for laget. Det er blitt sånn at markedsverdi trumfer ferdigheter på banen. Det er ikke lenger det viktigste å vinne pokaler, men å tjene mest penger.

Resultatet av denne tiggingen om stadig mer lønn vil til slutt ødelegge fotballen. Ikke først og fremst fordi klubbene ikke har råd, nei det er oss fansen som ikke lenger klarer å heie på spillere som har sugerør ned i våre lommebøker. Nå er City best i England og det er de som har siklet mest på Sanchez. Men da United kastet seg inn kampen, fikk mange supportere nok og det kokte i mangt et nettforum. De vil ikke ha han til klubben sin, Og ikke minst; hva skal en klubb som United med Sanchez? Da må Lingard og Rashford igjen settes på benken. For Lukaku får vel spille? Nei, fansen vil se sine helter og da helst lokale helter. Ingen er mer populære i Tottenham enn Kane. Og han er fra rett borti gata.