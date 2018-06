Musa som brøler

Den magiske fotballhelga med både Champions League og Championship-batalje byr på mer drama. Dagen etter at Aston Villa og Fulham har avgjort opprykkskampen til Premier League, møtes League One-klubbene Rotherham og Shrewsbury på Wembley søndag, til kamp om den siste ledige plassen i Championship.

Hvilke av de to skal bli med Wigan og Blackburn opp? For en nøytral tilskuer kan svaret være Shrewsbury Town, The Shrews – spissmusene, fra Shropshire, det mest landlige og minst befolka området i England. Det kan være deres tur nå.

I likhet med Rotherham er Shrewsbury en klubb med lang fotballhistorie, og som må bla dypt ned i årbøkene for å finne resultater å leve på, triumfer av beskjeden art. The Shrews snakker fortsatt om «The legend of 79», da Shrewsbury rykket opp til andredivisjon, hvor de ble gjennom store deler av åttitallet.

Nå har klubben vært i League One i tre sesonger, og det skal være takket være manager Paul Hurst at The Shrews havnet på tredje plass og play off i League One – en liga med 11 tidligere Premier League-klubber. Nå er Paul Hurst supporternes favoritt, selv om han også er en Rotherham-legende fra da han var aktiv selv. Søndag skal han knuse gamleklubben, og lede sin nye opp en divisjon.

Hvis det lar seg gjøre. Rotherham kan derimot rykke opp rett opp igjen til Championship etter at klubben var den første som rykket ned rekordtidlig forrige sesong, den første uka i april. Da hadde The Millers vunnet fire av 39 matcher. Rotherham er jo-jo-klubben på dette nivået, gått opp ned mellom andre og tredjenivå et utall ganger siden tidlig 2000-tall.

Fansen lever stadig litt på at de slo Liverpool 6–1 i 1955. En annen stor prestasjon for klubben var å unngå konkurs og kroken på døra i 2007.

Spill i Championship er lik dyrebare millioner i kassa for små klubber. Opprykk til førstedivisjon betyr 67 millioner kroner rett på konto, sju ganger mer enn League One-spill gir. En TV-kamp i Championship gir minst en million kroner inn. En TV-kamp i League One: rundt 400.000 kroner, de få gangene Sky Sports faktisk sender en. Beløpene er mikroøkonomi sammenlignet med milliardbutikkene Premier League og Champions League, men for småklubber fra bygda, med stadion som rommer under 10.000 tilskuere, er Championship fotballeventyret som kan starte drømmer om noe enda større.