For når man er seriemester i Sverige, cupmester i Norge, har 50 landskamper, har sittet i NFF-utvalg og til og med i sportslig utvalg i Lyn, skjønner man at dama er kvalifisert.

Og kanskje en viktig erfaring til: Hun ble kastet ut av landslaget av daværende landslagssjef Bjarne Berntsen for tretten år siden fordi hun «ikke passet inn». Men det gjorde hun igjen litt senere da Eli Landsem overtok landslagsjobben.

Hun blir altså direktør for NFFs nye eliteavdeling og får det overordnete ansvaret for Norges internasjonale prestasjoner for alle landslag. Det er ingen puslete jobb. Er det noe sted man måles på resultater, er det på dette i nivået i en av verdens mest globale og fargerike bransjer.

Denne jobben handler ikke om fotballgleden på Norway Cup, den handler om norske prestasjoner på den internsajonale scenen. Eller enda mer presist: Norge i EM, VM og OL.

I den grad hun overtar etter noen er Nils Johan Semb den nærmeste i egenskap av toppfotballsjef, men Klaveness skal først og fremst få på plass og styre en organisasjon som handler om alle landslag, også de aldersbestemte. Hun skal ikke stå med fløyta på feltet, men sørge for at rammene for å prestere er på plass.

I denne jobben må hun stole på en sentral ting: Hennes egen vurderingsevne. For å lytte til råd i norsk fotball er som å oppsøke maurtua for å finne en med spisskompetanse. Det er mange som melder seg.

Bakgrunnen som jurist, både i advokatbransen og i tingretten, gir henne en ekstra dimensjon om håndtering av konflikter. For de vil oppstå.

Hun kaller fotballen sin første kjærlighet, og hevder lidenskapen er der ennå. Det tror vi på. Nå skal hun kommentere fotball-VM på NRK de neste ukene og blir minnet om landslaget som ikke er der: Det norske.