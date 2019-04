MDG støtter Harryhandel med bil

Dette er ikke overraskende. Eivind Trædal bidrar daglig gjennom sin posisjon i Oslo-politikken, godt støttet av sine frue, til å motarbeide fysisk handel i Oslo.

Han har uttalt seg nedsettende på sosiale medier om det å jobbe i dagligvarebutikk og mener all handel bør skje på nett i fremtiden.



Han vil at folk skal slutte å eie egen bil og vil jage bilen vekk fra Oslo og handelen fra sentrumsområdene, der vi skal leke og oppleve ting fremfor å handle dem. Han er en meget uklok mann.



Men selv skal han altså med sin like butikkfiendtlige frue kjøre mer en tjue mil tur retur for å fylle handlevognen i butikker i vårt naboland.

Selv for oss moderate syklister er dette noe vi vegrer oss for å gjøre, men nå har vi alle fått grønt lys til å dra.

I Norge sysselsetter handelsnæringen nærmere 400.000 mennesker og bidrar med stor verdiskaping.



Bransjen jeg kjenner best, dagligvarehandelen, er en opplæringsanstalt for ungdom og et sted der innvandrere integreres i arbeidslivet.

Her er det er mulig å gjøre karriere for dem som liker praksis bedre enn lange teoretiske utdannelser.



Uten å nedvurdere det å jobbe i plukklagre og distribusjon for netthandelsbutikker, som Trædal fra Tvedestrand vil at skal overta for fysiske butikker, så kan ikke dette sammenlignes med å jobbe i en ordentlig butikk.

Og da er ikke det sosiale aspektet ved å kunne gå på butikken for vanlige mennesker tatt med. Den fysiske butikken har fremdeles stor betydning i svært mange menneskers daglige liv.

Er ekteparet Trædals Harrytur til Svinesund et bevisst forsøk på å undergrave norsk handel enda mer?



I praksis er den det, men antakelig viser den først og fremst disse MDG-politikeres forakt for alle dem som blir berørt av den ekstreme politikken de er talsmann og -kvinne for.