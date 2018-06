NRKs profilerte ekspertkommentator Lise Klaveness møtes med hets når hun kommenterer VM i fotball fra Russland. Ifølge Aftenposten er det mest angrep og lite forsvar i det som tyter ut på sosiale medier. «Majoriteten uttrykker negative følelser», skriver avisen. Det er nedslående forutsigbart.

Det er grunn til å tro at mye handler om Lise Klaveness’ kjønn, om gamle, dumme stereotypier om damer og fotball. Om gammeldags misogyni. NRK forteller at hun hadde stålsatt seg for det som måtte komme av dritt fra landets dypeste sofagrupper.

Lise Klaveness er historisk i sin rolle som kommentator i et VM på norsk TV. Aldri før har det skjedd, og ja, det var på tide. Og det er all grunn til på hylle NRKs valg og Klaveness’ innsats. Prinsipielt og faglig. Men også hennes innstilling må få ros. Hun dro til Russland med visshet om at uansett hva hun presterte, ville trollene med mobiltelefonene brøle at hun er en idiot. Det krever sin kvinne.

Løfter vi blikket fra fotballen er ikke Klaveness’ innsats bare viktig for at fotballen skal bli kjønnsblind, men det hun gjør er også viktig på et samfunnsnivå. Fotballen er så stor og har sånn kraft at det vi hører fra skjermen er med og former oss. Derfor er Lise Klaveness en moderne heltinne, en pioner på sitt felt. Alle kvinner som har gått foran, har fått dritt.

Fotball er følelser, og det skal være lov å være forbanna på dommer, på TV-bilder, på spillere, på laguttak, på kommentatorer. Det er ikke bare Lise Klaveness som får pepper, kjeft og tyn. Det er garantert friske meninger om hennes makker Christian Nilsen også. Og om TV 2s kommentatorkorps. Også menn får dritt i et kvantum som egentlig er helt uakseptabelt. Sleivspark om utseende, lyter, legning – eller kjønn – er aldri rene taklinger. Ta ballen.

Uavhengig av kjønnsdimensjonen kan Klaveness-eksempelet også fungere til ettertanke for oss alle om hvordan vi generelt uttrykker vårt engasjement. Vi sitter med muligheten i hånda til å ytre oss, og bør tenke oss om en gang til i måten vi omtaler meningsmotstandere i debattene på, og med hvilke ord vi beskriver journalister og kommentatorer som gjør jobben sin.