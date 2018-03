Det er spillefri i Premier League og landslagspausen er her igjen. England skal til VM i sommer og møter Nederland og Italia i denne pausen. Engelske fans kan endelig se fram til et VM der de har målscorerne som skal til for å vinne fotballkamper. Tottenhams Harry Kane er en type spiss England har manglet siden Rooney var på sitt beste. Det vil si, en som «alltid» scorer. Kane er dessuten et par knepp bedre enn Rooney.

Litt avhengig av om landslagssjef Gareth Southgate velger 3-5-2, 3-4-3 eller til og med 4-3-3, kan det også være plass til en makker der oppe. Manchester Uniteds Marcus Rashford, vil sammen med Kane, skape kaos for alle forsvar på veien. Det alene er nok til at England i mine øyne faktisk kan vinne VM. Englands dårlige keepere til tross, om et lag alltid utgjør en trussel, da kan kampen vippe din vei. Fotball er et spill fullt av tilfeldigheter. Southgate fikk jobben som landslagssjef ut av det blå og rarere ting har skjedd enn at England vinner VM i fotball 2018. (En boikott, som noen britiske politikere tar til orde for, sitter enn så lenge langt inne).

England får dessuten en slags ny sjanse allerede om to år. Da går semi og finale i EM på Wembley og det spilles syv kamper totalt. Det kan ta av noe av presset i Russland.

Det er i grunn også litt pussig at Kane blir skadet er rett før VM. Det er ofte det skjer med mannen som bærer Englands forventninger på sine skuldre. Både Rooney og Beckham var ute med skade før mesterskap, mens folket bet negler og den engelske pressen gikk bananas, som den pleier. Særlig i 2002 da Beckham fikk en brist i foten.

Jeg håper England vinner VM. Selve ideen fotball hører hjemme i England. La de nå igjen få gleden av å holde pokalen som beviser at de også behersker spillet best i verden. Det er lenge siden 1966.

England er slettes ikke favoritter i VM. Men hjemme er de det. Og det er da også derfor fotballen er så vakker. Det er forventningene som samler folket. Troen på noe stort. Håpet. Oss mot dem. Vi er én nasjon. Vi kan bli best i verden. Alt dette får engelskmenn være med på i månedene før VM i Russland. Å, som jeg savner våren 1998. Drillo, Flonaldo. Brasil. VM. Best i verden.