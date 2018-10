Jakta er i gang

Denne uka måtte Steve Bruce pent pakke sammen treningsutstyret og forlate Villa Park. Aston Villa har bare én seier på ti kamper, blant annet fordi laget hans har mistet ledelsen i flere kamper. Nå vaker Aston Villa midt på tabellen, sju poeng fra tabelltopp.

Det er ikke bra nok for en gammel Premier League-storhet som vil opp igjen av Championship-myra så fort som overhodet mulig.

Jeg vet ikke om høsten er jaktsesong i de britiske skoger, lik den vi har her i landet. På fotballøya innebærer oktober gjerne starten på annen form for jakt.

Halvveis ut i første del av sesongen begynner klubbstyrer og fans å gjøre fasit over innsatsen til managere og hovedtreneres innsats. Det lover at Steve Bruce – sparket for første gang i managerkarrieren – snart får følge av flere.

På denne tida i fjor hadde Harry Redknapp alt fått fyken i Birmingham. Sunderlands Simon Grayson mistet sin jobb før oktober var over. Veteranene skulle få følge av 10 kollegaer til i løpet av sesongen. Tre mann mistet jobben bare i jula.

Det er flere som sitter på overtid, og som lever minst like farlig som José Mourinho i Manchester United. I Hull City føler Nigel Adkins garantert presset etter midtukas tap mot Leeds United. Han må snart få Hull opp av gjørma, men kan trøste seg med at flere kolleger har større problemer.

Paul Hurst i Ipswich og Alex Neil har akkurat nå de mest usikre jobbutsiktene i Championship, liggende i bånn av tabellen.

At Stoke ikke har innfridd så langt, gjør ikke høstdagene lysere for manager Gary Rowett.

Spørsmålet engelske fotballjournalister var mest opptatt av i går, er hvem som blir Aston Villas neste sjef. Lista er lang: Thierry Henry, Newcastles Rafael Benitez, John Terry, Mick McCarthy (forlot Ipswich i mai), Paraguays landslagssjef Juan Carlos Osorio, Paulo Fonseca i Shakhtar Donetsk. Dette er fotballprofiler fra øverste hylle, en imponerende samling navn som også forteller at Championship har vokst mye i aktelse i fotballbransjen de siste årene – sammen med lønningene.